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31.08.2021, 10:19

Тренды мировой контент-индустрии на на KMW 2021

Цей матеріал також доступний українською
Тренды мировой контент-индустрии на на KMW 2021 - Фото

11-й Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK и международная аналитическая компания K7 Media представляют совместную секцию о трендах мировой контент-индустрии

14 сентября в 11:50-12:30 в рамках официальной программы KMW 2021 Дэвид Чиарамелла, менеджер по коммуникациям K7 Media (Великобритания), выступит с аналитическим обзором "Мировые тренды контент-индустрии: 2021 и будущее". Он лично посетит Киев, чтобы поделиться с аудиторией KMW эксклюзивными инсайтами о мировой контент-индустрии и рассказать о том, какие изменения претерпел медиабизнес за последние два года и какие тенденции определяют развитие мировой контент-индустрии сегодня.

Команда К7 Media подготовила обзор ситуации на глобальном рынке аудиовизуального контента после очередного года неопределенности и сквозных изменений. В своем выступлении Дэвид Чиарамелла расскажет гостям KMW о заметных победах и неудачах медиабизнеса в 2021 году, а также о будущих перспективах индустрии. Кроме того, сообщество Форума узнает об извечном противостоянии локальных стримеров и компаний-медиагигантов, их отношении друг к другу и про планы обеих сторон с учетом вездесущих слияний и поглощений современного мира.

Дэвид Чиарамелла (David Ciaramella) – постоянный участник многочисленных индустриальных мероприятий медиасферы, выстраивает международную сеть клиентов K7, представляет тренды аудиовизуального контента со всего мира с акцентом на non scripted форматы и digital-платформы.

Компания K7 Media – многолетний Интеллектуальный партнер KYIV MEDIA WEEK – международная медиаконсалтинговая компания, осуществляющая аналитические исследования о глобальных тенденциях в индустрии контента для крупных мировых медиабрендов. K7 Media выпускает ежегодный отчет Top 100 Traveling TV Formats на основе глубоких знаний и опыта в сфере телевидения и digital, а также готовит индивидуальные отчеты о шоу, сериалах и детском контенте для вещателей, дистрибьюторов, продакшн-компаний и digital-сектора.

11-ый Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2021 пройдет 14-15 сентября в гибридном формате – события будут происходить вживую с ограниченным количеством зрителей в Hyatt Regency Kyiv с прямой трансляцией на аналитическом медиаресурсов Media Business Reports (MBR).

В двухдневной программе KMW 2021 – 20 секций: панельные дискуссии, презентации, доклады и inspiration talks с участием международных медиаэкспертов, трендсеттеров аудиовизуальной индустрии, государственных управленцев и топ-менеджеров ведущих украинских медиакомпаний и продакшенов. Участники Форума узнают о последних тенденциях, успешных кейсах и новых ценностях в аудиовизуальной индустрии, инновационных технологиях и их использовании ведущими медиакомпаниями.

Ознакомиться с программой, выбрать формат участия и зарегистрироваться можно уже на официальном сайте KMW 2021 https://kyivmediaweek2021.com/.

Контакты:

[email protected]

+380 44 459 46 10

https://kyivmediaweek2021.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Справка:

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы.

Организатор:

Media Resources Management (MRM) – перша в Україні медіаконсалтингова компанія, яка з 2005 року надає комплексні послуги у сфері кіно, ТБ та інших креативних індустрій. Входить до складу FILM.UA Group.Вибрані проєкти MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK

Партнеры KMW 2021:

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры, и реализующий государственную политику в области кинематографии.

Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное неприбыльное открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины. Одной из основных задач УКА является создание благоприятных условий для отечественной индустрии в сотрудничестве с органами государственной власти и представителями международных структур. Основана в 2011 году.

Представительство Европейского Союза в Украине – представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержания эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Телеканал "Украина" – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) Средняя доля (shr,%) канала "Украина" в 2019 году составила 11%, рейтинг (rat,%) – 1,37%. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны на более чем 100 территориях.

Media Business Reports – информационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии. MBR – проект компании Media Resources Management, работающий с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекта компании: Content Report, "МедиаНяня" и Media Business Reports. MBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии

FILM.UA Group – Крупнейшая в Восточной Европе вертикально интегрированная группа компаний в сфере кино и телепроизводства. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр услуг.

"Синэво" – сеть европейских медицинских лабораторий в Украине, входящая в состав европейского медицинского холдинга Medicover, представленный в 11 странах мира.

"Синэво" является лидером рынка частной лабораторной диагностики в Украине по количеству выполненных тестов. Также компания имеет 7 мощных, оснащенных по последнему слову техники лабораторий.

"Синэво" – единственная сеть лабораторий в Украине с национальным покрытием: более 330 отделений в более чем 135 населенных пунктах. В 2020 году "Синэво" выполнила более 23 млн тестов для более 4-х млн клиентов и оплатила более 267 млн ​​грн различных налогов и сборов в украинский бюджет.

LG ELECTRONICS – лидер в сфере телевизоров и аудио-, видеосистем и всемирно признанный новатор в области производства OLED-телевизоров, которые совершают революцию в категории премиум-телевизоров. LG стремится улучшить жизнь клиентов благодаря инновационным продуктам домашних развлечений во главе с отмечеными наградами OLED-телевизорами и телевизорами QNED Mini LED с технологией Quantum Dot NanoCell и аудиорешениями, разработанными в сотрудничестве с Meridian Audio.

C21 Media – международная издательская компания, цифровой поставщик информации в международном бизнесе медиаконтента. В портфолио C21 Media входят цифровые и печатные издательские бренды, ивент-бизнес и крупнейший рынок аудио-визуального контента в мире.

K7 Media – международная медиаконсалтингова компания, которая предоставляет инсайты, аналитические данные и информацию о глобальных тенденциях в сфере медиаиндустрии всего мира для крупнейших игроков рынка.

Prensario Internacional – профильное издание, специализирующееся главным образом на Латинской Америке, направленное на топ-менеджеров телерадиостанций, платных телевизионных компаний, производителей программ и других профессиональных провайдером и пользователей телевизионного контента, услуг и продуктов.

NATPE – глобальная ассоциация и профессиональная организация, которая задает тренды контента с помощью глобальных торговых площадок и конференций, показов, наград и сетевых мероприятий, специально подготовленных для контент-индустрии.

Glance Mediametrie – консультационная компания, занимающаяся исследованиями контента и телесмотрения. Это надежный источник официальных телевизионных рейтингов более 7000 каналов на более чем 120 территориях. Glance также анализирует новейшие тренды в ТВ и диджитал контенте на более чем 50 территориях.

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Теги: KYIV MEDIA WEEK
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