Центр слуха "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" получила награду Ukrainian Business Award 2023

Компания "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории предоставления качественных услуг по диагностике слуха и слухопротезированию. Эта награда стала результатом сочетания слаженной работы квалифицированных специалистов, применением современного диагностического оборудования, использованием высокотехнологичных решений для восстановления и улучшения слуха международной компании Unitron, которые вывели ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" на новый уровень и помогли получить признание и доверие клиентов.

Центр слуха "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" получила награду Ukrainian Business Award 2023

Уже более 15 лет ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" обеспечивает качественную помощь людям с нарушениями слуха, предоставляя полный спектр услуг по диагностике и слухопротезированию, предлагая лучшие и доступные слуховые аппараты международной компании Unitron (Канада, Швейцария), а также различные решения для слуха от группы компаний Sonova и все необходимые комплектующие и аксессуары для комфортного использования. При этом компания ответственно относится к гарантийным обязательствам. Чем может похвастаться не каждый дистрибьютор слуховых аппаратов в Украине. На базе собственного сервисного центра "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА", авторизованного производителем, осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание всех аппаратов Unitron. Это свидетельствует об уверенности компании "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" в предлагаемом товаре и о стабильности во всех сферах ее деятельности.

Это далеко не весь перечень преимуществ компании "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА". Свидетельством надежности в партнерстве является развитая сеть официальных представителей компании по всей Украине. Сотрудничество ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" с фондами и благотворительными организациями тоже было отмечено при выборе этой компании победителем UBA-2023, ведь способность к успешному социальному взаимодействию и помощи обществу страны является одним из важных критериев награждения. Сегодня все усилия ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" направлены на помощь нашей стране. Центр слуха принимает и бесплатно проводит диагностику слуха и дает консультации, помогая тысячам наших защитников выявить и вернуть слух после полученных травм и контузий. ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" бесплатно выдали современные слуховые аппараты Unitron и другие решения для слуха группы компаний Sonova более чем на 100 тыс. долларов, а также поддержали украинцев со слуховыми аппаратами бесплатными элементами питания.

Центр слуха "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" получила награду Ukrainian Business Award 2023

Награда "BUSINESS OF THE YEAR 2023" является официальным подтверждением первенства ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" в сфере диагностики слуха и слухопротезирования и способности к достижению впечатляющих результатов, которые не только поддерживают экономический фронт Украины, но и способны помочь развить отрасль страны в будущем.

Ukrainian Business Award 2023ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА