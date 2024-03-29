Центр слуха "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" получила награду Ukrainian Business Award 2023

Компания "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории предоставления качественных услуг по диагностике слуха и слухопротезированию. Эта награда стала результатом сочетания слаженной работы квалифицированных специалистов, применением современного диагностического оборудования, использованием высокотехнологичных решений для восстановления и улучшения слуха международной компании Unitron, которые вывели ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" на новый уровень и помогли получить признание и доверие клиентов.

Уже более 15 лет ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" обеспечивает качественную помощь людям с нарушениями слуха, предоставляя полный спектр услуг по диагностике и слухопротезированию, предлагая лучшие и доступные слуховые аппараты международной компании Unitron (Канада, Швейцария), а также различные решения для слуха от группы компаний Sonova и все необходимые комплектующие и аксессуары для комфортного использования. При этом компания ответственно относится к гарантийным обязательствам. Чем может похвастаться не каждый дистрибьютор слуховых аппаратов в Украине. На базе собственного сервисного центра "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА", авторизованного производителем, осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание всех аппаратов Unitron. Это свидетельствует об уверенности компании "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА" в предлагаемом товаре и о стабильности во всех сферах ее деятельности.

Это далеко не весь перечень преимуществ компании "ВАШ СЛУХ НАША ЗАБОТА". Свидетельством надежности в партнерстве является развитая сеть официальных представителей компании по всей Украине. Сотрудничество ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" с фондами и благотворительными организациями тоже было отмечено при выборе этой компании победителем UBA-2023, ведь способность к успешному социальному взаимодействию и помощи обществу страны является одним из важных критериев награждения. Сегодня все усилия ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" направлены на помощь нашей стране. Центр слуха принимает и бесплатно проводит диагностику слуха и дает консультации, помогая тысячам наших защитников выявить и вернуть слух после полученных травм и контузий. ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" бесплатно выдали современные слуховые аппараты Unitron и другие решения для слуха группы компаний Sonova более чем на 100 тыс. долларов, а также поддержали украинцев со слуховыми аппаратами бесплатными элементами питания.

Награда "BUSINESS OF THE YEAR 2023" является официальным подтверждением первенства ООО "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" в сфере диагностики слуха и слухопротезирования и способности к достижению впечатляющих результатов, которые не только поддерживают экономический фронт Украины, но и способны помочь развить отрасль страны в будущем.