Центр слуху "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" відзначено нагородою Ukrainian Business Award 2023

Компанія "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії надання якісних послуг з діагностики слуху та слухопротезування. Ця нагорода стала результатом поєднання злагодженої роботи кращих фахівців, застосуванням найкращого діагностичного обладнання, використанням високотехнологічних рішень для відновлення та покращення слуху міжнародної компанії Unitron, які вивели ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" на новий рівень і допомогли отримати визнання і довіру клієнтів.

Вже понад 15 років ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" забезпечує якісну допомогу людям з порушеннями слуху, надаючи повний спектр послуг з діагностики та слухопротезування, пропонуючи найкращі та доступні слухові апарати міжнародної компанії Unitron (Канада, Швейцарія), різноманітні рішення для слуху від групи компаній Sonova та усі необхідні комплектуючі і аксесуари для комфортного користування ними. При цьому, компанія ставиться відповідально до гарантійних зобов'язань, тому на базі власного сервісного центру, авторизованого виробником, здійснює гарантійний та післягарантійний ремонт та сервісне обслуговування всіх апаратів Unitron. Це свідчить про впевненість компанії "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" у пропонованому товарі та про стабільність у всіх сферах її діяльності.

Це далеко не весь перелік переваг ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА". Про це свідчить Підтвердження надійності у партнерстві та розвинена мережа офіційних представників по всій Україні. Співпраця з фондами та благодійними організаціями теж були відміченні при виборі переможцем UBA-2023 саме ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА", адже здатність до успішної соціальної взаємодії та допомозі суспільству країни є одним з важливих критеріїв. Сьогодні всі зусилля ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" направлені на допомогу нашій країні. Центр слуху приймає та безкоштовно проводить діагностику слуху і надає консультації, допомагаючи тисячам наших захисників діагностувати втрату слуху та повернути здатність чути після отриманих травм і контузій. ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" безкоштовно видали сучасні слухові апарати Unitron та інших рішень для слуху групи компаній Sonova на понад 100 тис. доларів, а також підтримали українців зі слуховими апаратами безкоштовними елементами живлення.

Нагорода "BUSINESS OF THE YEAR 2023" є офіційним підтвердженням першості ТОВ "ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА" у сфері діагностики слуху і слухопротезуванні та здатності до досягнення вражаючих результатів, які не тільки підтримують економічний фронт України, але й здатні допомогти розвинути галузь слухопротезування країни в майбутньому.