Туристическая страховка: нюансы, о которых нужно знать

Для выезда за границу необходимо оформить туристическую страховку. К сожалению, очень часто этот факт – единственное, что знает об таком страховании турист. Недостаток знаний о том, зачем нужна страховка и как ею пользоваться приводит к тому, что деньги на полис потрачены зря, а расходы за рубежом при наступлении страхового случая возрастают в разы.

Итак, зачем нужна страховка туристическая? Вариантов ответа на этот вопрос несколько:

Без страховки нельзя получить визу. Для получения визы в страны Шенгенской зоны и другие государства, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, страны Азии и Африки потребуется оформить страховку с покрытием не менее 30000 евро (для стран Шенгенской зоны). Точные требования к туристическому страховому полису узнайте на сайте посольства или консульства страны назначения. Страховка позволяет получить возмещение ущерба при наступлении страхового случая. Так, если в процессе поездки был утерян багаж или перелет был отменен не по вине застрахованного лица, компания возместит убытки в размере, предусмотренном договором Действующая страховка позволит получить компенсацию на лечение. Стоит знать, что медицинские услуги за границей для иностранцев – очень дорогое удовольствие. К сожалению, избежать неприятностей не всегда удается и заболеть можно даже тогда, когда этого совсем не ждешь. Имея медицинскую страховку можно не беспокоиться о собственном бюджете, ведь полис покроет если не все расходы (например, если полисом предусмотрена франшиза), то большую их часть по страховому случаю.

Туристические страховки представлены в нескольких вариантах. Выбрать один из них можно ориентируясь на частоту поездок, точку назначения и другие факторы. Узнайте подробности у сотрудников страховой компании. В список наиболее удобных и востребованных полисов включены: страховка на одну поездку, годовой полис на несколько поездок, страховка от невыезда, и страхование багажа.

О чем надо знать туристу? В первую очередь о том, что страховка не является сама по себе гарантией получения возмещений. Необходимо в точности следовать указаниям представителя ассистанса, сразу же связавшись с ним при наступлении страхового случая. Не предпринимайте самостоятельных действий без оповещения СК – так можно очень легко потерять возможность получения помощи и компенсации расходов.