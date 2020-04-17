УЭБ: Участник аукциона победил, увеличив цену более чем в 10 раз

16 апреля, состоялись первые в этом году аукционы по покупке спецразрешений на пользование недрами в системе ProZorro.Продажи. От Украинской энергетической биржи в различных аукционах от Государственной службы геологии и недр Украины за лоты соревновались несколько участников. Клиент, который стал победителем увеличил стоимость лота более чем в 10 раз от первоначальной. Самая высокая цена, которая была предложена составляет 59 тыс. грн. Он получает разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песчаников на участке, который расположен в Тернопольской области.

Участник другого аукциона, занявший второе место, имеет возможность получить лот только в случае отказа, или не уплаты победителем предложенной стоимости за лот.

"Приятно видеть активное участие наших клиентов в аукционах в системе ProZorro.Продажи на электронной площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа", так как мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовка к аукционам была быстрой и понятной", - подчеркнул Председатель биржевого комитета ТБ "Украинская энергетическая биржа "Алексей Дубовский.

Поздравляем победителя и приглашаем принять участие в следующих аукционах за лоты от Государственной службы геологии и недр Украины, которые состоятся 26 мая 2020.