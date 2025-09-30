Уход за бассейном с AquaDoctor: чистая вода без лишних хлопот

Фото: Depositphotos

Если вода в бассейне вдруг стала мутной или потеряла прозрачность, это верный сигнал, что уход был нарушен. Чаще всего причина кроется в недостаточной фильтрации или в нерегулярной дезинфекции. Но проблема решаема: правильно подобранные препараты https://aquapolis.ua/sredstva-po-uhodu-za-vodoi.html AquaDoctor помогают быстро вернуть воде свежий вид и поддерживать ее в идеальном состоянии.

1. Этап первый – ударное хлорирование

Начинать всегда стоит с хлора. Именно он уничтожает бактерии, вирусы, грибки и прочие микробы, которые делают воду небезопасной. Для "шоковой" обработки используют гранулы C-60 или таблетки C-60T. Они действуют практически мгновенно.

Как правильно проводить дезинфекцию:

Разведите препарат в отдельной емкости с водой. Распределите раствор вдоль стен бассейна. Включите фильтрацию на 6–8 часов, чтобы средство равномерно распространилось по всему объему.

Такое насыщение водой активным хлором необходимо не только в экстренных случаях, но и как плановая процедура. Обычно ее проводят каждые 1.5–2 месяца, чтобы надувной или каркасный бассейн https://aquapolis.ua/pools/tip-bassejna/karkasnye.html оставался под надежной защитой.

2. Второй шаг – профилактика водорослей

Даже идеально прозрачная вода может быстро "зацвести", если в ней начнут размножаться водоросли. На поверхности стенок появляется зеленый налет, а сама вода приобретает неприятный оттенок и запах. Чтобы этого не произошло, применяют альгициды AquaDoctor AC или AC Mix.

Порядок действий прост:

Растворите препарат в воде. Влейте полученный раствор в бассейн. Включите циркуляцию минимум на 4 часа.

Альгицид не только препятствует образованию водорослей, но и предотвращает их повторное появление. В сочетании с регулярным хлорированием он обеспечивает чистоту и свежесть воды на долгие недели.

3. Поддержание результата: медленнорастворимый хлор

После ударной обработки и защиты от водорослей важно закрепить эффект. Для этого подходят таблетки C-90T или MC-T. Их главное преимущество в том, что они растворяются медленно – на протяжении 1–2 недель. Достаточно поместить их в дозатор или скиммер, и препарат будет постепенно выделять хлор, поддерживая стабильный уровень дезинфекции.

Такой подход избавляет от необходимости частого вмешательства и позволяет спокойно наслаждаться купанием, не думая о ежедневной обработке.

Контроль уровня pH

Эффективность любой химии напрямую зависит от кислотности воды. Оптимальные показатели pH для бассейна – от 7.2 до 7.4. Если они выходят за эти рамки, препараты работают хуже, а у купающихся могут появиться раздражения кожи или глаз.

Поэтому всегда проверяйте pH тестером перед обработкой и корректируйте показатель при помощи средств AquaDoctor pH+ или pH-. Это несложное правило позволяет сохранить эффективность всей линейки препаратов.

Решение проблемы мутной воды – коагулянт

Иногда даже после дезинфекции вода остается мутной. Причина проста: в ней есть микрочастицы, которые обычный фильтр не задерживает. Коагулянт AquaDoctor "склеивает" их в крупные сгустки, которые легко удаляются фильтрацией или оседают на дно, где их можно собрать пылесосом.

Применение коагулянта делает воду кристально прозрачной, возвращая ей свежий и привлекательный вид.

Регулярное использование препаратов AquaDoctor позволяет поддерживать каркасный и надувной бассейн https://aquapolis.ua/pools/tip-bassejna/naduvnye.html в идеальном состоянии без лишних усилий. Химия работает просто и предсказуемо, а грамотная последовательность шагов превращает уход в понятную систему.