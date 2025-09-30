Догляд за басейном з AquaDoctor: чиста вода без зайвого клопоту

Фото: Depositphotos

Якщо вода в басейні раптом стала каламутною або втратила прозорість, це сигнал, що догляд було порушено. Найчастіше причина криється у недостатній фільтрації чи нерегулярній дезінфекції. Але проблема може бути розв’язана: правильно підібрані препарати (https://aquapolis.ua/ua/sredstva-po-uhodu-za-vodoi.html) AquaDoctor допомагають швидко повернути воді свіжий вигляд та підтримувати її в ідеальному стані.

1. Етап перший – ударне хлорування

Починати завжди варто із хлору. Саме він знищує бактерії, віруси, грибки та інші мікроби, які роблять воду небезпечною. Для "шокової" обробки використовують гранули C-60 або таблетки C-60T. Вони діють майже миттєво.

Як правильно виконувати дезінфекцію:

Розведіть препарат в окремій ємності з водою. Розподіліть розчин уздовж стін басейну. Увімкніть фільтрацію на 6–8 годин, щоб засіб поширився по всьому об’єму.

Таке насичення водою активним хлором необхідно в екстрених випадках та як планова процедура. Зазвичай її виконують кожні 1.5–2 місяці, щоб надувний або каркасний басейн (https://aquapolis.ua/ua/pools/tip-bassejna/karkasnye.html) залишався під надійним захистом.

2. Другий крок – профілактика водоростей

Навіть ідеально прозора вода може швидко зацвісти, якщо в ній почнуть розмножуватися водорості. На поверхні стін з’являється зелений наліт, а сама вода набуває неприємного відтінку та запаху. Щоб цього не сталося, застосовують альгіциди AquaDoctor AC чи AC Mix.

Порядок дій простий:

Розчиніть препарат у воді. Влийте отриманий розчин у басейн. Увімкніть циркуляцію щонайменше на 4 години.

Альгіцид не тільки перешкоджає утворенню водоростей, а й запобігає їх повторній появі. У поєднанні з регулярним хлоруванням він забезпечує чистоту та свіжість води на довгі тижні.

3. Підтримка результату: повільнорозчинний хлор

Після ударної обробки та захисту від водоростей важливо закріпити ефект. Для цього підходять таблетки C-90 або MC-T. Їхня головна перевага в тому, що вони розчиняються повільно – протягом 1–2 тижнів. Достатньо помістити їх у дозатор або скімер, та препарат поступово виділятиме хлор, підтримуючи стабільний рівень дезінфекції.

Такий підхід позбавляє необхідності частого втручання та дозволяє спокійно насолоджуватися купанням, не думаючи про щоденну обробку.

Контроль рівня pH

Ефективність будь-якої хімії залежить від кислотності води. Оптимальні показники pH басейну – від 7.2 до 7.4. Якщо вони виходять за ці рамки, препарати працюють гірше, а у людей можуть з’явитися подразнення шкіри чи очей.

Тому завжди перевіряйте pH тестером перед обробкою та коригуйте показник за допомогою засобів AquaDoctor pH+ або pH-. Це нескладне правило дозволяє зберегти ефективність усієї лінійки препаратів.

Розв’язання проблеми каламутної води – коагулянт

Іноді навіть після дезінфекції вода залишається каламутною. Причина проста: у ній є мікрочастинки, які звичайний фільтр не затримує. Коагулянт AquaDoctor "склеює" їх у великі згустки, які легко видаляються фільтрацією або осідають на дно, де їх можна зібрати пилососом.

Застосування коагулянту робить воду прозорою, повертаючи їй свіжий та привабливий вигляд.

Регулярне використання препаратів AquaDoctor дозволяє підтримувати каркасний та надувний басейн (https://aquapolis.ua/ua/pools/tip-bassejna/naduvnye.html) в ідеальному стані. Хімія працює просто та передбачувано, а грамотна послідовність кроків перетворює догляд у зрозумілу систему.