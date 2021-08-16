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16.08.2021, 12:53

"Украинские вертолеты" вместе с МЧС укрепляют имидж Украины в Турции – посол

Цей матеріал також доступний українською
"Украинские вертолеты" вместе с МЧС укрепляют имидж Украины в Турции – посол - Фото

Украинские спасатели, которые отправились тушить лесные пожары, укрепляют имидж Украины в Турции. Такое мнение высказал новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Европейской правде".

"Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то", – добавил посол.

Отмечается, что операции по тушению пожара МЧС проводит исключительно днем, а компания "Украинские вертолеты", благодаря модернизированным многофункциональным вертолетам Ми-8, может тушить пожары и в ночное время. В Европе этот способ пожаротушения использовался впервые.

"Это не только самолеты МЧС, это также компания "Украинские вертолеты", которая в очень уникальный способ ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, которые ночью никто никогда не гасил авиационной техникой", – рассказал посол.

Сейчас компания "Украинские вертолеты" продолжает работать и проводить операции по пожаротушению в Турции. Прошлой ночью вертолеты компании вылетели в район Милас, где было осуществлено 38 сбросов воды общим объемом 114 тонн.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами отметил, что Украина направила в Турцию вертолеты с приборами ночного видения. Эти машины задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Как сообщалось ранее, четыре воздушных судна авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе Президента Украины оказать помощь в тушении пожаров.

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