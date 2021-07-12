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12.07.2021, 11:33

Умид Бадрутдинов собирается построить в Украине аналог Диснейленда

Цей матеріал також доступний українською
Умид Бадрутдинов собирается построить в Украине аналог Диснейленда - Фото

По словам Бадрутдинова, в данный момент под строительство украинского аналога Диснейленда рассматриваются 4 локации

Молодой американский предприниматель Умид Бадрутдинов, более известный как Умастар, намерен построить в Украине масштабный парк развлечений. 

"Я и мои инвестиционные партнеры решили выйти на украинский рынок. Наш проект – своеобразная альтернатива Диснейленду, строительство качественного парка аттракционов мирового уровня", – цитирует бизнесмена Forbes со ссылкой на собственное эксклюзивное интервью. 

Отвечая на вопрос, каким образом Украина попала в географию интересов иностранного предпринимателя, Бадрутдинов признался: "Я влюбился в Украину с первого взгляда. Впервые приехал сюда в 2015 году и сразу почувствовал себя в своей тарелке во всех смыслах. Сегодня я смело могу сказать, что Украина – мой второй дом". 

По словам Бадрутдинова, в данный момент под строительство украинского аналога Диснейленда рассматриваются 4 локации. Так, получить в подарок от американского миллионера грандиозный парк развлечений имеют шансы Киев, Харьков, Одесса и Львов. 

Точные сроки начала строительства пока неизвестны, но предприниматель уверяет: как только запустится его масштабный проект в Дубае (строительство торгового центра в самом высоком здании мира Creek Tower), компания и партнеры сразу приступят к реализации планов в Украине. 

На вопрос, сколько денег он намерен вложить в строительство парка аттракционов, американский бизнесмен также ответил уклончиво: "Это живой бизнес, точных размеров инвестиций на данном этапе не знает никто. Сейчас у нас одни предположения, а после старта цифры изменятся и план будет совсем другим".

Вместе с тем, Умастар отметил: финансовый объем во многом зависит от того, как воспримут идею создания парка мега-развлечений сами украинцы.

"Мы ждем от людей позитивных эмоций, вау-эффекта. Это наша мотивация и политика, от которой сильно зависит реализация проекта и объем вложенных инвестиций", – говорит Бадрутдинов, отмечая, что партнером в этом строительстве выступает его близкий друг, который изначально заинтересовал его сферой недвижимости и привел в большой бизнес в этом сегменте. 

"В Украину мы зайдем вместе и привлечем наших общих партнеров. На сегодняшний день команда проекта сформирована, это дружный собранный коллектив, который будет работать на благо вашей страны", – резюмировал Умастар. 

 

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