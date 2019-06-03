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03.06.2019, 14:37

В Киеве пройдет Disrupt HR Kyiv III

В Киеве пройдет Disrupt HR Kyiv III - Фото

Disrupt HR – это 2 часа контента, которые перевернут ваше представление о работе с людьми

6 июня в Киеве пройдет Disrupt HR Kyiv III. Бунтарское, революционное HR событие, которое ежегодно проходит в 166 городах всего мира, в формате: 14 спикеров, 5 минут на выступление.

  • темы, которые до сих пор почти не обсуждались;
  • формат, который «не даст уснуть»;
  • дизрапт-комьюнити: HRD и HR менеджеры ведущих компаний; предприниматели и CEO малого и среднего бизнеса, комьюнити-лидеры, представители медиа и лидеры мнений.

Disrupt HR 3 станет эпицентром провокационных тем:

  •  «Design Thinking & Agile в HR»
  • «5 грехов HR в работе с подрядчиками»
  • «Суд над тренингами.Почему тренинги не работают?»
  • «Компания без CEO»
  • «Почему HR не могут нанимать sales менеджеров?"
  • «Монстры, с которыми мы живем»
  • «Про что мы молчим»
  • Стенд ап «Связи решают все»
  • «Гигиена руководителя: 5 нет в работе с сотрудниками"
  • «Дайте вашим детям качественное образование, и можете больше не давать ничего»
  • «HR и CEO - трансформация ролей. Партнерство или напряжение?»
  • «Открытость и доверие. С чего начинаете вы?»

Disrupt HR – это 2 часа контента, которые перевернут ваше представление о работе с людьми, а наши участники говорят, что это событие, которого хочется еще и еще, и остановиться уже невозможно.

06.06.19

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Билеты можно купить онлайн: http://disrupthr.com.ua

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Теги: Disrupt HR Kyiv III
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