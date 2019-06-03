Disrupt HR – это 2 часа контента, которые перевернут ваше представление о работе с людьми
6 июня в Киеве пройдет Disrupt HR Kyiv III. Бунтарское, революционное HR событие, которое ежегодно проходит в 166 городах всего мира, в формате: 14 спикеров, 5 минут на выступление.
- темы, которые до сих пор почти не обсуждались;
- формат, который «не даст уснуть»;
- дизрапт-комьюнити: HRD и HR менеджеры ведущих компаний; предприниматели и CEO малого и среднего бизнеса, комьюнити-лидеры, представители медиа и лидеры мнений.
Disrupt HR 3 станет эпицентром провокационных тем:
- «Design Thinking & Agile в HR»
- «5 грехов HR в работе с подрядчиками»
- «Суд над тренингами.Почему тренинги не работают?»
- «Компания без CEO»
- «Почему HR не могут нанимать sales менеджеров?"
- «Монстры, с которыми мы живем»
- «Про что мы молчим»
- Стенд ап «Связи решают все»
- «Гигиена руководителя: 5 нет в работе с сотрудниками"
- «Дайте вашим детям качественное образование, и можете больше не давать ничего»
- «HR и CEO - трансформация ролей. Партнерство или напряжение?»
- «Открытость и доверие. С чего начинаете вы?»
Disrupt HR – это 2 часа контента, которые перевернут ваше представление о работе с людьми, а наши участники говорят, что это событие, которого хочется еще и еще, и остановиться уже невозможно.
06.06.19
UNIT.Сity
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