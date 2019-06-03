6 июня в Киеве пройдет Disrupt HR Kyiv III. Бунтарское, революционное HR событие, которое ежегодно проходит в 166 городах всего мира, в формате: 14 спикеров, 5 минут на выступление.

темы, которые до сих пор почти не обсуждались;

формат, который «не даст уснуть»;

дизрапт-комьюнити: HRD и HR менеджеры ведущих компаний; предприниматели и CEO малого и среднего бизнеса, комьюнити-лидеры, представители медиа и лидеры мнений.

Disrupt HR 3 станет эпицентром провокационных тем:

«Design Thinking & Agile в HR»

«5 грехов HR в работе с подрядчиками»

«Суд над тренингами.Почему тренинги не работают?»

«Компания без CEO»

«Почему HR не могут нанимать sales менеджеров?"

«Монстры, с которыми мы живем»

«Про что мы молчим»

Стенд ап «Связи решают все»

«Гигиена руководителя: 5 нет в работе с сотрудниками"

«Дайте вашим детям качественное образование, и можете больше не давать ничего»

«HR и CEO - трансформация ролей. Партнерство или напряжение?»

«Открытость и доверие. С чего начинаете вы?»

Disrupt HR – это 2 часа контента, которые перевернут ваше представление о работе с людьми, а наши участники говорят, что это событие, которого хочется еще и еще, и остановиться уже невозможно.

06.06.19

UNIT.Сity

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