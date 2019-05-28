В Киеве пройдет фестиваль MezhyhiryaFest 2019

MezhyhiryaFest 2019 пройде 7-9 червня, і розпочнеться в Києві 7 червня з нетворкінга зі спікерами. Ключові дати Фестивалю 8-9 червня пройдуть в колишній резиденції Віктора Януковича «Межигір'ї».

Щороку на фестивалі ми обговорюємо найактуальніші виклики, які стоять перед спільнотою журналістів-розслідувачів. Цього року ми говоритимемо про межу між журналістикою та активізмом. В дискусіях з міжнародними спікерами та колегами з різних регіонів України ми шукатимемо ефективних шляхів співпраці між журналістами та громадянським суспільством й спробуємо дослідити наскільки далеко можуть зайти журналісти, аби їхні викриття досягли результатів.

На інших панелях фестивалю ми будемо обмінюватись досвідом, відкривати нові інструменти та вивчати нові підходи. У програмі фестивалю - покази фільмів, воркшопи, виступи та дискусії з топовими спікерами з усього світу.