В Киеве пройдет мероприятие SMART CITY: редизайн и инновации

Место проведения: технопарк UNIT.City (г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3)

Дата и время проведения: 6-7 апреля 2019, начало в 9.00

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https://www.facebook.com/events/407573189799715/

В ходе мероприятия IT-специалисты, архитекторы, дизайнеры, инженеры разработают инновационные проекты для дальнейшего внедрения в 5 городах: Житомир, Ровно, Тернополь, Белая Церковь и Краматорск.

В рамках ЛЕКТОРИЯ ведущие иностранные и украинские спикеры расскажут о:

- будущем городов и общества

- инновациях и смарт-объектах в городах

- развитии транспорта

- возможностях Интернет Вещей

- опыте редизайна городских пространств в мире и Украине

Среди спикеров мероприятия:

Александр Ольшанский – президент холдинга Internet Invest Group

Владимир Бандура – СЕО Innolytics Group

Светислав Грбич - архитектор, урбан-дизайнер, дейта сайентист.

Олег Стефанюк - CEO IOT Ukraine

Алексей Приходько – учредитель IDA - украинской R&D компании

Влодко Зотов – городской планировщик, Бюро инициативной архитектуры «GA»

Арсений Кузнецов и Робберт Еррико – представители UAUcollectiv (Бельгия)

Программа включает две дискуссионные панели с участием спикеров, специальных гостей и представителей мэрии городов.

Билеты доступны по ссылке https://2event.com/uk/events/1663527

В стоимость билета входит: доступ к лекциям, дискуссионным панелям, презентациям проектов Хакатона и нетворкинг-вечер.

Цена билета 1000 грн., в день мероприятия – 1250 грн.

Участникам хакатона и студентам - скидка 50%!

ХАКАТОН включает:

- формирование запроса, представителей мэрий на те пилотные проекты, которые они готовы реализовать

- 24 часовую работу участников, с консультациями опытных менторов: Алексея Мася, Данила Тонкопия, Ярослава Корца, Арсения Кузнецова, Робберт Эррико, Светислава Грбича, Анастасии Силенок, Ивана Бахтина, Владимира Краковецкого, Екатерины Коваленко, Владимира Ночвая и Надежды Копаницы.

- презентации созданных участниками хакатона проектов и оценку экспертного жюри

Проекты-победители Хакатона получат возможность реализации в городах Украины.

Приглашаем к участию: IT-специалистов, урбанистов, архитекторов, дизайнеров, инженеров.

Участие в Хакатоне – бесплатно, по предварительному отбору.

Анкета для регистрации: https://goo.gl/forms/vAelS3kYteLz9e7T2

Принимай вызов! Давай вместе превратим города Украины в «умные» и комфортные!

Организаторы: Алиса Баньковская, СЕО СИНХРО ПРОСТІР и Виктория Подгорная, СЕО Платформы городских инноваций