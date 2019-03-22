Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
22.03.2019, 15:11

В Киеве пройдет мероприятие SMART CITY: редизайн и инновации

В Киеве пройдет мероприятие SMART CITY: редизайн и инновации - Фото

Лекции 8 выдающихся спикеров, 2 дискуссионные панели, хакатон и презентации смарт-проектов для наших городов, нетворкинг-вечер. Не пропусти!

Реклама
Реклама

Место проведения: технопарк UNIT.City (г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3)

Дата и время проведения: 6-7 апреля 2019, начало в 9.00

Реклама

https://www.facebook.com/events/407573189799715/

В ходе мероприятия IT-специалисты, архитекторы, дизайнеры, инженеры разработают инновационные проекты для дальнейшего внедрения в 5 городах: Житомир, Ровно, Тернополь, Белая Церковь и Краматорск.

В рамках ЛЕКТОРИЯ ведущие иностранные и украинские спикеры расскажут о:

- будущем городов и общества

- инновациях и смарт-объектах в городах

- развитии транспорта

- возможностях Интернет Вещей

- опыте редизайна городских пространств в мире и Украине

Среди спикеров мероприятия:

Александр Ольшанский – президент холдинга Internet Invest Group

Владимир Бандура – СЕО Innolytics Group

Светислав Грбич - архитектор, урбан-дизайнер, дейта сайентист.

Олег Стефанюк - CEO IOT Ukraine

Алексей Приходько – учредитель IDA - украинской R&D компании

Влодко Зотов – городской планировщик, Бюро инициативной архитектуры «GA»

Арсений Кузнецов и Робберт Еррико – представители UAUcollectiv (Бельгия)

Программа включает две дискуссионные панели с участием спикеров, специальных гостей и представителей мэрии городов.

Билеты доступны по ссылке https://2event.com/uk/events/1663527

В стоимость билета входит: доступ к лекциям, дискуссионным панелям, презентациям проектов Хакатона и нетворкинг-вечер.

Цена билета 1000 грн., в день мероприятия – 1250 грн.

Участникам хакатона и студентам - скидка 50%!

ХАКАТОН включает:

- формирование запроса, представителей мэрий на те пилотные проекты, которые они готовы реализовать

- 24 часовую работу участников, с консультациями опытных менторов: Алексея Мася, Данила Тонкопия, Ярослава Корца, Арсения Кузнецова, Робберт Эррико, Светислава Грбича, Анастасии Силенок, Ивана Бахтина, Владимира Краковецкого, Екатерины Коваленко, Владимира Ночвая и Надежды Копаницы.

- презентации созданных участниками хакатона проектов и оценку экспертного жюри

Проекты-победители Хакатона получат возможность реализации в городах Украины.

Приглашаем к участию: IT-специалистов, урбанистов, архитекторов, дизайнеров, инженеров.

Участие в Хакатоне – бесплатно, по предварительному отбору.

Анкета для регистрации: https://goo.gl/forms/vAelS3kYteLz9e7T2

Принимай вызов! Давай вместе превратим города Украины в «умные» и комфортные!

Организаторы: Алиса Баньковская, СЕО СИНХРО ПРОСТІР и Виктория Подгорная, СЕО Платформы городских инноваций

Отправить:
Распечатать:
Теги: smart city
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 