В Киеве пройдет мероприятие SMART CITY: редизайн и инновации

Место проведения: технопарк UNIT.City (г. Киев, ул. Дорогожицкая, 3)
Дата и время проведения: 6-7 апреля 2019, начало в 9.00
https://www.facebook.com/events/407573189799715/
В ходе мероприятия IT-специалисты, архитекторы, дизайнеры, инженеры разработают инновационные проекты для дальнейшего внедрения в 5 городах: Житомир, Ровно, Тернополь, Белая Церковь и Краматорск.
В рамках ЛЕКТОРИЯ ведущие иностранные и украинские спикеры расскажут о:
- будущем городов и общества
- инновациях и смарт-объектах в городах
- развитии транспорта
- возможностях Интернет Вещей
- опыте редизайна городских пространств в мире и Украине
Среди спикеров мероприятия:
Александр Ольшанский – президент холдинга Internet Invest Group
Владимир Бандура – СЕО Innolytics Group
Светислав Грбич - архитектор, урбан-дизайнер, дейта сайентист.
Олег Стефанюк - CEO IOT Ukraine
Алексей Приходько – учредитель IDA - украинской R&D компании
Влодко Зотов – городской планировщик, Бюро инициативной архитектуры «GA»
Арсений Кузнецов и Робберт Еррико – представители UAUcollectiv (Бельгия)
Программа включает две дискуссионные панели с участием спикеров, специальных гостей и представителей мэрии городов.
Билеты доступны по ссылке https://2event.com/uk/events/1663527
В стоимость билета входит: доступ к лекциям, дискуссионным панелям, презентациям проектов Хакатона и нетворкинг-вечер.
Цена билета 1000 грн., в день мероприятия – 1250 грн.
Участникам хакатона и студентам - скидка 50%!
ХАКАТОН включает:
- формирование запроса, представителей мэрий на те пилотные проекты, которые они готовы реализовать
- 24 часовую работу участников, с консультациями опытных менторов: Алексея Мася, Данила Тонкопия, Ярослава Корца, Арсения Кузнецова, Робберт Эррико, Светислава Грбича, Анастасии Силенок, Ивана Бахтина, Владимира Краковецкого, Екатерины Коваленко, Владимира Ночвая и Надежды Копаницы.
- презентации созданных участниками хакатона проектов и оценку экспертного жюри
Проекты-победители Хакатона получат возможность реализации в городах Украины.
Приглашаем к участию: IT-специалистов, урбанистов, архитекторов, дизайнеров, инженеров.
Участие в Хакатоне – бесплатно, по предварительному отбору.
Анкета для регистрации: https://goo.gl/forms/vAelS3kYteLz9e7T2
Принимай вызов! Давай вместе превратим города Украины в «умные» и комфортные!
Организаторы: Алиса Баньковская, СЕО СИНХРО ПРОСТІР и Виктория Подгорная, СЕО Платформы городских инноваций