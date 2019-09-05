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05.09.2019, 15:48

В Киеве пройдет выставка LED EXPO и конференция LED Progress 2019

В Киеве пройдет выставка LED EXPO и конференция LED Progress 2019 - Фото

Если вы хотите быть в курсе всех новинок, знать нюансы законодательства, новые нормы ДБН - посещение этого мероприятия для вас обязательно

10-12 сентября 2019 года в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, Киев) при официальной поддержке Ассоциации «Производителей светодиодной техники», Министерства Регионального Развития, Строительства и жилищно-коммунального Хозяйства Украины, Киевской ТПП и Киевской организации Союза Архитекторов состоится 6-я выставка светодиодного и умного освещения «LED Expo».

Выставка  уже  давно  стала  коммуникационной  платформой  светотехнического  рынка,  где  общаются  поставщики  и  производители,  теоретики и практики, коммерсанты и технические специалисты. И  если  вы хотите быть в курсе всех новинок, знать все  нюансы  законодательства,  новые нормы  ДБН  —  посещение  этого  мероприятия для вас обязательно.

Участники

Среди участников «LED Expo 2019» – ведущие представители  светотехнической отрасли Украины:

Научно-производственная фирма VD MAIS - крупнейший украинский дистрибьютор электронных компонентов;

ОСП Корпорация ВАТРА – самый крупный производитель светотехники на постсоветском пространстве;

Искра - лидирующий национальный производитель светотехнической продукции; Шредер - лидер в области производства высококачественного светодиодного освещения, является разработчиком уникального модульного решение -  не только освещает пространство, но и предоставляет инфраструктурные услуги;

LEDLife — национальный производитель в сфере светодиодного освещения, которая специализируется на инновационных технологиях;

и многие другие.

Деловая программа

Одним из самых значимых событий деловой программы станет  Конференция  LED  Progress. Это  B2B конференция, которая по отзывам профессионалов стала наиболее значимой LED  конференцией  Восточной  Европы. Более 40 спикеров, представляющих мировые бренды, представителей государственных органов и науки, расскажут о самых важных новинках и животрепещущих проблемах светодиодного рынка.

Школа  LED  Expo  —  это  семинары, нацеленные на конкретную аудиторию потребителей.  Их  главная  цель  —  рассказать  конечным  потребителям  об особенностях и перспективах употребления  современных  технологий  освещения  в  доступной  и  понятной  форме.

Kонкурс  Gran  Prix  LED  Expo Awards  —  это  изюминка  выставки  LED Expo. Это конкурс реализованных проектов,  идей  и  разработок  LED  освещения.  Его  цель  —  показать  лучшие решения  современного  освещения  в различных  сферах.  Официальное награждение победителей Конкурса состоится 10 сентября в 11:15.

Посетители

«LED Expo» объединяет на одной площадке широкую профессиональную аудиторию: выставку  ежегодно посещают более 5 000 специалистов – представители министерств и госадминистрации, предприятия ЖКХ, представители энергослужб, железнодорожного и городского транспорта, сетей АЗС, торговых и развлекательных центров, дизайнеры, архитекторы, производители и дистрибьюторы светотехники, PR агентства, инвесторы, специализированные СМИ.

Спешите на главный праздник освещения в Украине!

Заказать бесплатный пригласительный на выставку: https://u.to/CHo8Fg

Зарегистрироваться на Конференцию: https://u.to/LHo8Fg

www.ledexpo.com.ua

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Теги: LED EXPO, LED Progress 2019
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