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24.10.2019, 10:51

В Киеве пройдет XIII Ежегодный форум по корпоративному праву

В Киеве пройдет XIII Ежегодный форум по корпоративному праву - Фото

Ассоциация юристов Украины приглашает принять участие в XIII Ежегодном форуме по корпоративному праву

Дата: 25 октября 2019 (пятница)

Место проведения: Radisson BLU (ул. Ярославов Вал, 22, г. Киев).

Ежегодный форум АЮУ по корпоративному праву – это место для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между ведущими экспертами и представителями власти, это обсуждение новаций законодательства, рассмотрение лучших кейсов правоприменения в области и нюансов решения корпоративных конфликтов, а также освещение аспектов судебной практики.

Темы для обсуждения:

  • Концепция развития корпоративного законодательства в Украине - что удалось реализовать?
  • Последние тенденции в сфере корпоративных отношений;
  • ООО: проблемы, требующие решения;
  • АО и фондовый рынок в Украине: что там происходит?
  • Судебная практика и актуальные вопросы правоприменения.

Среди участников и докладчиков ожидаются ведущие специалисты отрасли, представители регуляторных органов, судейского корпуса и специализированных государственных учреждений.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и зарегистрироваться можно этой по ссылке https://uba.ua/ukr/events/3305/  

За дополнительной информацией по мероприятию обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат АЮУ по тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: forum@uba.ua.  Координатор мероприятия - Виктория Доценко.

 

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Теги: Ассоциация юристов Украины, XIII Ежегодный форум по корпоративному праву
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