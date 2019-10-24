В Киеве пройдет XIII Ежегодный форум по корпоративному праву

Дата: 25 октября 2019 (пятница)

Место проведения: Radisson BLU (ул. Ярославов Вал, 22, г. Киев).

Ежегодный форум АЮУ по корпоративному праву – это место для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между ведущими экспертами и представителями власти, это обсуждение новаций законодательства, рассмотрение лучших кейсов правоприменения в области и нюансов решения корпоративных конфликтов, а также освещение аспектов судебной практики.

Темы для обсуждения:

Концепция развития корпоративного законодательства в Украине - что удалось реализовать?

Последние тенденции в сфере корпоративных отношений;

ООО: проблемы, требующие решения;

АО и фондовый рынок в Украине: что там происходит?

Судебная практика и актуальные вопросы правоприменения.

Среди участников и докладчиков ожидаются ведущие специалисты отрасли, представители регуляторных органов, судейского корпуса и специализированных государственных учреждений.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и зарегистрироваться можно этой по ссылке https://uba.ua/ukr/events/3305/

За дополнительной информацией по мероприятию обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат АЮУ по тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: forum@uba.ua. Координатор мероприятия - Виктория Доценко.