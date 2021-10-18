В Киеве пройдет XIX Международная специализированная выставка "КОММУНТЕХ-2021"

XIX Международная специализированная выставка "КОММУНТЕХ-2021" (коммунальная и спецтехника, городской транспорт, управление отходами, благоустройство, уличное освещение, коммунальная теплоэнергетика, smart city);

XIX Международная специализированная выставка "AQUA UKRAINE-2021" (водоподготовка, водоснабжение, водоотведение, насосы, трубы и трубопроводная арматура, фильтры);

XII Специализированная выставка "ЕвроСтройЭкспо-2021" (лифтовое оборудование, строительные материалы и конструкции, энергоэффективный дом, автономные источники тепла);

XI Международная специализированная выставка "ДОРТЕХЭКСПО-2021" (материалы для строительства дорог, дорожно-строительная техника, запчасти, парковки, придорожный сервис).

Более 200 участников ждут встречи с Вами! Уже на следующей неделе с 19 по 21 октября "Международный выставочный центр" (г. Киев, Броварской пр-т, 15, ст. метро "Левобережная") откроет свои двери для посетителей.

Общая экспозиция выставок составляет 17 000 кв.м. (II и III павильоны МВЦ). Лидеры индустрии с 12 стран мира представят на стендах свои новейшие разработки. КОМПЛЕКС выставок МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - именно то место, где представители общин, бизнес-сектор и профильные специалисты смогут ознакомиться с рыночными тенденциями, современными продуктами и инновационными решениями. Специалисты получат возможность обменяться опытом по устройству городской инфраструктуры, где главным вопросом является максимально эффективное использование ресурсов.

Перечень участников выставок:

https://www.iec-expo.com.ua/kt-2021/spiskt-2021.html

В то же время в течение трех дней работы выставок ожидается насыщенная и разнообразная Деловая Программа: Министерство развития общин и территорий Украины приглашает на XІХ Международный конгресс " Институциональные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства" для всестороннего независимого экспертного обсуждения перспектив развития отрасли. Ассоциация малых городов Украины организует smart event по актуальным для настоящего вопросам цифровой трансформации общин.

20 октября анонсируется день для специалистов из сферы обращения с отходами: профильные ассоциации и отдел обращения с бытовыми отходами Минрегиона Украины на трех площадках одновременно обменяются опытом и поднимут вопросы совершенствования нормативно-правовой базы.

21 октября Национальный экспертно-строительный альянс Украины приглашает к дискуссии на Всеукраинский градостроительный форум.

Деловая программа:

https://www.iec-expo.com.ua/download/2021/business_program_kt_dt_es_aqua_ua_2021.pdf

Вход на выставки и мероприятия - свободный, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и при обязательной онлайн-регистрации на сайте.

Онлайн-регистрация:

https://bit.ly/3FIdVUj

Ожидаем Вас в Международном Выставочном Центре (г. Киев, Броварской пр-т, 15, ст. Метро "Левобережная") 19-21 октября 2021!

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