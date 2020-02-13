В Киеве состоится форум больших мечтателей Dream BIG Forum

27 февраля в киевском Дворце спорта пройдет Dream BIG Forum — форум больших мечтателей, которые сумели реализовать свои самые амбициозные цели. На сцене выступят лидеры бизнеса, общественные деятели и спортсмены, они поделятся личными историями и расскажут о том, как воплощать в жизнь свои мечты.

Организатор Dream BIG Forum — Артур Мхитарян, основатель девелоперской компании TARYAN Group. Для компании это событие — проект корпоративной социальной ответственности: все деньги от продажи билетов пойдут на благотворительность. Вместе с Артуром Мхитаряном на сцене Dream BIG Forum выступят:

Ахмед Бин Байат — бизнесмен и государственный деятель Дубая. Его называют одним из создателей современного города: именно под руководством Ахмеда Бин Байата был построен известнейший отель Burj al Arab («Парус»), знаковые объекты Dubai Media City, Internet City, Jumeirah Beach, научно-исследовательский парк и многое другое.

Роберт Грин — автор шести мировых бестселлеров, один из которых — всемирно известная книга о лидерстве «48 законов власти». В своих работах Роберт Грин анализирует принципы и качества выдающихся исторических личностей и определяет, как они влияют на путь человека к его целям.

Андрей Федорив — предприниматель и основатель FEDORIV Group и FEDORIV Agency. Он считается одним из главных маркетологов Украины, а его компания сотрудничала с крупнейшими брендами страны.

Ярослава Гресь — сооснователь Gres Todorchuk PR. Агентство известно десятками инициатив, среди которых — Kyiv Art Week, «Музей новостей» и Ukraine WOW.

Алла Клименко — коуч и мотивационный спикер. Развивает проекты Upgrade Yourself, Level Up, Dream Year, а также проводит тренинги о том, как найти свое счастье и где черпать энергию на реализацию своих мечтаний.

Александр Усик — украинский боксер, чемпион Европы и победитель Олимпийских игр 2012 года. В 2018-м завоевал все четыре пояса в своей категории и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Леонид Кравчук — первый президент Украины. На форуме он поделится своими взглядами на жизнь и мудростью, приобретенной на пути к реализации своих мечтаний.

Ведущей форума станет одна из самых ярких телеведущих страны Маша Ефросинина.

На Dream BIG Forum соберутся тысячи людей, которые услышат истории успеха самых разных личностей и смогут еще раз для себя определить, что для них значат мечты и к чему они могут привести. Подробнее по ссылке

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