В Киеве состоится международная конференция Social Media Week

12-13 июня состоится вторая международная конференция о социальных медиа, маркетинге и коммуникациях Social Media Week Kyiv.

Двухдневное событие - часть глобальной сети Social Media Week и ежегодно проходит по всему миру, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и других городах.

В Киеве конференция объединит 20 cпикеров из Европы и Украины. Директор по маркетингу Укрпочты Андрей Скоцик расскажет о трансформации коммуникаций государственной компании. Директор по коммуникациям крупнейшей пациентской организации в Восточной Европе "100% LIFE" Максим Ровинский расскажет как информационная кампания по медицинскому канабису привела к реальным изменениям. Также на конференции выступят Эмма Ридерстад - соучредитель первого европейского разработчика технологий погружения Warpin, которые помогают таким брендам как H & M и Ferarri выходить в просторы виртуальной и дополненной реальности. Одним из хедлайнеров будет Лаура Танненбаум - операционный директор лондонского социального креативного агентства That Lot, которые создают креативы для Джейми Оливера, Red Bull Suzuki и многие другие.

Полный список спикеров и информацию о билетах можно посмотреть по ссылке.

Тема Social Media Week 2019 - STORIES. Количество пользователей социальных сетей постоянно растет и, по прогнозам, к 2020 году достигнет почти 5 миллиардов. Социальные сети стали самой влиятельной платформой для сторителлинга. Но, “With Great Influence Comes Great Responsibility” - мы несем ответственность за то, о чем и как рассказываем своей аудитории .

Организаторы события - компании Depositphotos и Crello обещают лучшие глобальные и локальные кейсы, много часов нетворкинга, новых знакомств, а также вечеринку в финале второго дня.

Событие будет происходить в самой большой фотостудии Восточной Европы — Lightfield Productions.

Напомним, в Украине Social Media Week впервые успешно состоялся в ноябре 2018. Спикерами стали эксперты в маркетинге и социальных медиа из BBC, Wix, PromoRepublic и Gud.Berlin. А также и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и мер Киева Виталий Кличко.

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