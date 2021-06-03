В Киеве существенно увеличились налоговые поступления в бюджеты всех уровней

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В январе – мае 2021 года налогоплательщиками г. Киева перечислено в бюджеты всех уровней 53 млрд 400 млн грн, что на 4 млрд 148 млн грн, или на 8 % превышает прошлогодние поступления за аналогичный период.

Как сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина, в Государственный бюджет столичные плательщики в январе – мае 2021 года уплатили 37 млрд 625 млн грн, что на 776 млн грн, или на 2 % больше, чем за соответствующий период 2020 года.

Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января – мая 2021 года (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) произошел по следующим основным налогам:

- налог на доходы физических лиц – 11 млрд 444 млн грн, что больше на 27 % или на 2 млрд 443 млн гривен;

- военный сбор – 1 млрд 852 млн грн, что больше на 23% или на 343 млн гривен;

- акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 25 млн грн, что больше на 21% или на 4 млн гривен.

"Своевременная и добровольная уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней является одной из предпосылок финансовой стабильности и благосостояния страны", – отметила Злата Лагутина.