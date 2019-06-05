В Киевской области состоялся футбольный турнир BUILDERS CUP

1 июня 2019 на манеже спортивной академии U.C.S.A (http://ucsa.com.ua) в селе Тарасовка, Киевской обл., состоялся первый турнир по мини-футболу между застройщиками и смежными организациями Киево-Святошинского района «Builders Cup».

Организатором выступила академия U.C.S.A при поддержке компании «НоваБудова», общественной организации «Новый Путь», сети туристических комплексов «Отдых 365"», «DOM.RIA» - сайта проверенных объявлений №1 и футбольной ассоциации строителей Украины.

В турнире «Builders Cup» было представлено восемь команд застройщиков, жилых комплексов, и смежных организаций: «НоваБудова» (http://novabydova.com.ua), «Crystal Avenue» (https://crystal-avenue.com.ua/), «Сomfort Life Development» (http://comfort-life.com.ua/ru/), «EuroCity» (https://eurocitydevelopment.com/), «ОneHouse» (https://onehouse.ua/ru/) , «Smile Development»(http://smiledevelopment.com.ua/) , «Единство», «Пионерский квартал» (http://pionerskiy.com.ua/).

Наэлектризованной атмосферы на поле и заряженности футболистов на борьбу вполне хватило бы, чтобы обеспечить энергией не один жилой комплекс. Несмотря на то, что внимание всех СМИ в этот день было приковано к Мадриду, где проходил финал самого престижного европейского клубного турнира, уровень адреналина и эмоций в матчах «Builders Сup» ничем не уступал лигочемпионовскому.

Подобные соревнования, безусловно, является отличной агитацией здорового образа жизни и помогают культивировать ценности спорта, которые пригодятся в других сферах жизни: жажду победы, взаимопомощь, дисциплинированность, командную работу.

Турнир, в отличие от финала Лиги чемпионов УЕФА, обошелся без конфузов: никто не пытался выбежать на поле. Но поддержка у футболистов была лучшей: за них болели их семьи, поэтому каждая команда пыталась продемонстрировать весь свой максимум и даже немного больше.

Формат соревнований предусматривал групповой раунд, с которого в полуфинал вышли четыре лучшие команды: «НоваБудова», «OneHouse», «Comfort Life Development», «EuroCity». В первом полуфинале «НоваБудова» лишь в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов одолела «OneHouse». В другом матче «Comfort Life Development» победил «EuroCity».

Третье место и бронзовые медали завоевала команда «OneHouse», победив «EuroCity». Финал турнира остался за «Comfort Life Development», которые обыграли команду «НоваБудова», став первыми победителями кубка «Builders Сup»!

После матча состоялось награждение футболистов медалями и ценными подарками. Финалист турнира, «НоваБудова», получил фирменные футболки от «DOM.RIA» и денежное вознаграждение. «Comfort Life Development», победителя соревнований, награждено сертификатами на скидку в 50% на отдых в Карпатах от сети туристических комплексов «Отдых 365"». Также команда получила переходящий кубок, который нужно будет отстаивать на следующем турнире, который планируется в конце августа 2019.

Лучшим игроком турнира признан Зафар - футболист команды «НоваБудова», который получил путевку в Карпаты на 7 дней от сети туристических комплексов «Отдых 365"».

Уже совсем скоро стартует второй розыгрыш «Builders Cup», а это значит, что нас снова ждет незабываемая атмосфера большой игры!