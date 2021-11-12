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Пресс-релиз
12.11.2021, 17:46

В понедельник состоятся выборы председателя Кассационного гражданского суда

Цей матеріал також доступний українською
В понедельник состоятся выборы председателя Кассационного гражданского суда - Фото

15 ноября 2021 года в 11.00 состоится Общее собрание судей Кассационного гражданского суда (КГС) в составе Верховного Суда (ВС) и состоится избрание нового Председателя КГС. Место проведения Общего собрания – Воздухофлотский проспект, б. 28.

Как сообщает пресс-служба КГС, для избрания на должность Председателя КЦС предлагают выдвинуть следующих кандидатов:

Калараш Андрей Андреевич

Гулько Борис Иванович

Председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда избирается сроком на четыре года. Действующий Председатель – Борис Иванович Гулько был избран Председателем КЦС в 2017 году.

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Теги: Кассационный гражданский суд
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