В понедельник состоятся выборы председателя Кассационного гражданского суда

15 ноября 2021 года в 11.00 состоится Общее собрание судей Кассационного гражданского суда (КГС) в составе Верховного Суда (ВС) и состоится избрание нового Председателя КГС. Место проведения Общего собрания – Воздухофлотский проспект, б. 28.

Как сообщает пресс-служба КГС, для избрания на должность Председателя КЦС предлагают выдвинуть следующих кандидатов:

Калараш Андрей Андреевич

Гулько Борис Иванович

Председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда избирается сроком на четыре года. Действующий Председатель – Борис Иванович Гулько был избран Председателем КЦС в 2017 году.