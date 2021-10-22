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22.10.2021, 16:05

В Украине появился "маркетплейс наоборот"

Цей матеріал також доступний українською
В Украине появился "маркетплейс наоборот" - Фото

В этом году у жителей Украины появилась возможность воспользоваться уникальным сервисом – маркетплейсом нового типа https://egolist.ua/. Он был запущен, чтобы изменить привычную схему отношений продавца и покупателя, поставив потребности клиентов на первое место.

Алгоритм работы

EGOLIST помогает приобрести нужные товары или услуги, не тратя часы на их поиск. В самом названии сервиса объединены такие понятия, как "эго" покупателя, т. е. его требования, и лист (список) предложений, призванных удовлетворять эти требования: EGO + LIST. Это и есть суть реализованного решения.

Новый маркетплейс работает по принципу тендерной площадки:

  1. Пользователь публикует своё пожелание – запрос на те или иные товары и услуги, обозначает свою цену.
  2. Продавцы откликаются на объявление и присылают свои предложения, учитывающие описание заявки.
  3. Потенциальный покупатель выбирает из нескольких персональных предложений наиболее подходящий оффер.
  4. Клиент и продавец обсуждают детали в чате непосредственно на сайте.
  5. Покупатель и продавец заключают сделку на оговорённых условиях.

Команда разработчиков обеспечила построение максимально прозрачных отношений двух участников сделки, внедрив для этого системы рейтинга уникальности предложений, модерации публикаций и открытой статистики.

Польза для всех

Рынок товаров и услуг перенасыщен предлагаемыми продуктами, пользователям сложно и утомительно перебирать сотни вариантов на онлайн-витринах. Неточные фильтры, недостоверные и проплаченные отзывы, отсутствие товара на складе, несоответствие цен, безразличие менеджеров и невозможность дозвониться – с этими проблемами сталкиваются многие клиенты интернет-магазинов.

EGOLIST решает проблему поиска, облегчает жизнь потребителя, экономит его время. Покупателю нужно только описать своё желание и он получит персональные предложения со всей страны. Остаётся лишь выбрать лучшие условия.

Инновационный сервис выгоден и продавцам. Они получают "тёплых" клиентов, которые знают, чего хотят и готовы платить за это. При использовании новой площадки не требуется вкладывать деньги в дорогостоящие рекламные кампании. Хорошие перспективы открываются для малого и среднего бизнеса, поскольку все продавцы теперь находятся в равном положении.

EGOLIST создаёт комфортную среду и для покупателей, и для продавцов.

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Теги: EGOLIST
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