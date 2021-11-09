В Украине состоялись первые земельные торги через Прозорро.Продажи

8 ноября в системе Прозорро.Продажи состоялись первые земельные торги. Старт рынка земли на электронных аукционах дали Дрогобычский и Каменка-Бугский городские советы Львовской области.

Первым земельный участок продавал Каменка-Бугский горсовет. 0,2 га в черте города предназначены для строительства и обслуживания зданий торговли. На объект претендовало 3 инвестора, поэтому стартовая цена в ходе электронных торгов выросла в несколько раз: с 704 тыс. грн. до 3,010 млн. грн. Итог первого аукциона достаточно красноречив: бюджет города получил дополнительные поступления, а предприниматель – необходимый участок для развития бизнеса.

Первым же участком, сданным в аренду через Прозорро.Продажи, стал надел от Дрогобычского горсовета. 1,3 га они передали в аренду на 3 года. За каждый год пользования участком победитель будет платить 227,6 тыс. грн. За это он сможет в рекреационной зоне обустроить детскую и спортивную площадки, беговые и велодорожки, кинотеатр, площадку для парковки авто.

"Мы поздравляем как организаторов, так и победителей первых земельных торгов на Прозорро.Продажи. Их успех предполагает, что следующие электронные аукционы по продаже и аренде участков будут не менее удачными. Количество организаторов и участников в дальнейшем будет только увеличиваться. Приглашаем всех желающих к земельным торгам на площадке Украинской универсальной биржи – лидера системы Прозорро.Продажи в течении последних трех месяцев работы. У вас будет полное сопровождение менеджеров в подготовке", – говорит директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.