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26.03.2020, 15:42

В условиях карантина EVA обрабатывает в сутки около 2 млн единиц товаров

В условиях карантина EVA обрабатывает в сутки около 2 млн единиц товаров - Фото

Работники логистических центров понимают, какая возлагается на них ответственность, чтобы товары, которые ждут покупатели, были надежно защищены

Почти 1200 работников логистических центров Линии магазинов EVA обрабатывают в сутки около 2 миллионов единиц товаров (1800 паллет), чтобы обеспечить покупателей сети всем необходимым. К тому же работать приходится им в усиленном противоэпидемическом режиме.

В отличие от офисных работников, они не могут перейти на дистанционный режим, ведь им нужно не виртуально, а реально отобрать, упаковать и загрузить в машины десятки тонн продукции. А водителям — проехать сотни, а иногда и тысячи километров, чтобы доставить эти товары почти в тысячу магазинов EVA, где те же памперсы и средства гигиены для детей, ждут их мамочки.

Работники логистических центров понимают, какая возлагается на них ответственность, чтобы товары, которые ждут покупатели магазинов EVA, были надежно защищены. И поэтому, чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции, они придерживаются всех противоэпидемических мероприятий — работают в защитных масках и перчатках, во всех помещениях логистических центров каждый час осуществляют санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Весь товар перед загрузкой в машины тщательно упаковывается стрейчлентамы.

«Упаковывая каждый флакончик дезинфектора для обработки помещений, средства гигиены или памперсы для детишек, наши сотрудники думают, в первую очередь, о тех мамочках, которые в эти сложные времена заботятся о безопасности своих детей», — отметил директор по логистике Линии магазинов EVA Сергей Зинченко.

С работой логистических центров можно ознакомиться на видео:

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Линия магазинов EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающих широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товаров по уходу за лицом и телом, бижутерии, аксессуаров, бытовых товаров, а также товаров по уходу за детьми. Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности EVA МОЗАИКА.

Семь лет компания EVA занимает лидирующие позиции, получая награды Национальной премии Украины Retail Awards «Выбор потребителя». В конце 2019 года Линию магазинов EVA признано «Лучшим магазином красоты и здоровья» по версии международного фестиваля-конкурса премии «Выбор года-2019», в 2019 году компания получила награду «Ритейлер года в drogerie» от Ukrainian Retail Association. Постоянный проект помощи недоношенным детям «Orange Days в EVA» принес победу в конкурсе, инициированном ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2018.

Также в 2019 году EVA получила престижную награду от крупнейшей международной выставки в области частных марок PLMA (Private Label Manufacturers Association), Нидерланды и награду "За лидерство в управлении собственными косметическими торговыми марками" от выставки InterCHARM.

За 17 лет компания выросла до более 990 магазинов по всей территории Украины, представила более 30 000 ассортиментных позиций, а также создала 40 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек. EVA придерживается самых высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании «EVA — это лучшая подруга, дарит счастье быть собой».

Дополнительная информация: https://eva.ua/

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Теги: Линии магазинов EVA
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