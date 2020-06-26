Видеоконференции останутся в тренде и после окончания карантина

В связи с введением карантина компании во всем мире были вынуждены перейти на удаленный режим работы. Вследствие этого востребованность сервисов для удаленных коммуникаций превысила даже самые смелые ожидания.

При выборе способа коммуникации многие рассчитывали использовать популярные мессенджеры и сервисы видеозвонков. Но сразу столкнулись с невозможностью проводить удаленные встречи с большим количеством участников, а в отдельных случаях ― со слабой защищенностью связи.

С другой стороны, разработчики платформ видеоконференций открыли бесплатный доступ к своим сервисам на время действия карантинных мер и получили огромный прирост пользователей. В частности, продолжительность видеоконференций на платформе Webex от Cisco за время карантина увеличилась в три раза. Ежемесячное количество пользователей превысило 500 млн человек.

Пользователи могли проводить аудио- и видеоконференции с подключением до 1000 участников одновременно со всех типов устройств. Всего за период карантина в Украине к Webex бесплатно подключились более 500 новых крупных пользователей.

Судя по всему, востребованность сервисов удаленных коммуникаций останется прежней даже после отмены строгих карантинных мер. Исследовательская компания Gartner в своем майском прогнозе предвидит снижение мировых расходов на ИТ в 2020 году на 8%, при том что затраты на проведение облачных конференций в текущем году вырастут на 24,3%.

По данным исследования CBRE Ukraine, 51% опрошенных украинских компаний рассматривают возможность частичного или полного перехода на удаленный формат работы. Это означает, что сотрудники на удаленной занятости и дальше будут использовать решения для видеоконференций.

Интересно, что разработчики идут дальше, предлагая совершенно новые решения для удаленных коммуникаций. Компания Cisco совместно с партнерами представила платформу «Видеозаседание», которая позволяет принимать юридически значимые решения в бизнесе или госуправлении. На этой платформе можно проводить видеовстречи и голосовать за определенные решения в защищенном режиме с использованием электронной идентификации личности.