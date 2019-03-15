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15.03.2019, 16:52

Вопросник НАКО: кандидаты в президенты – о борьбе с коррупцией

Вопросник НАКО: кандидаты в президенты – о борьбе с коррупцией - Фото
Украинская армия

16 кандидатов в президенты представили свое видение борьбы с коррупцией в сфере обороны

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В контексте предстоящих президентских выборов, Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) обратился к кандидатам в президенты с предложением очертить видение борьбы с коррупцией в оборонном секторе. Из 44 зарегистрированных (по состоянию на 8 февраля 2019 года) кандидатов, только 16 представили свои ответы.

Ряд кандидатов вообще не ответили на вопросы, несмотря на все попытки команды НАКО с ними связаться и предложить помощь. Здесь стоит отметить следующее: они, очевидно, либо не слишком интересуются проблематикой коррупции в секторе обороны, либо не слишком хорошо осведомлены о ней, или же не имеют четкого представления о том, как в случае своего избрания подойти к решению этих вопросов.

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НАКО высоко ценит усилия тех кандидатов, которые ответили на пункты Вопросника: они согласились принять участие в этом соревновании на прозрачность и политическое мужество. В то же время, многие ответы были не по существу или неполными. Это свидетельствует о недостаточном понимании кандидатами сути проблем. Среди ответов были и такие, которые искажены субъективной интерпретацией проблематики: это может свидетельствовать о нехватке политической воли. Совсем немного ответов сопровождалось обязательствами, которые реалистично можно выполнить.

Отношение кандидатов к Вопроснику очень показательно относительно их личной осведомленности и понимания сути проблем. Но оно также свидетельствует об уровне осознания более глобальных вопросов или, наоборот, его отсутствия, за исключением кандидата, который предоставил полный набор ответов вместе с обязательством.

В НАКО отмечают, что цель Вопросника состояла не в том, чтобы проверить, соглашается кандидат или не соглашается с рекомендациями Комитета. Аргументом для нашего удовлетворения было то, демонстрирует ли кандидат понимание обсуждаемых проблем, и есть ли у него видение их решения.

Подытоживая, среди кандидатов, которые ответили, большинство предоставили общие, неоднозначные или нечеткие утверждения. Это может означать, что у этих политиков нет четкого видения, как действовать, если они будут избраны. В частности, учитывая то, что курс евроатлантической интеграции закреплен в Конституции, удивляет, что так немного кандидатов видят коррупцию как угрозу для этой конституционной цели.

НАКО призывает общественность ознакомиться с Вопросником на сайте и прочитать ответы кандидатов лично. Также эксперты НАКО всегда готовы помочь кандидатам и стране в целом в борьбе с коррупцией в оборонном секторе.

Независимый Антикоррупционный Комитет по вопросам Обороны (НАКО) является совместной инициативой Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны международной неправительственной организации Transparency International - Великобритания (TI-DSP) и Transparency International Украина (ТИ Украина).

Целью НАКО является снижение коррупционных рисков в секторе безопасности и обороны Украины путем мониторинга, оценки и анализа антикоррупционных реформ и предоставления соответствующих рекомендаций.

Контакты для прессы: Эмилия Денежная - edieniezhna@transparency.org, +38 097 431 66 33

 

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Теги: коррупция, НАКО, оборона, кандидат в президенты, вопросник
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