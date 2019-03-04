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04.03.2019, 13:03

Восьмое марта: ТОП-3 самых неудачных варианта для подарка

Восьмое марта: ТОП-3 самых неудачных варианта для подарка - Фото

В преддверии 8-го марта предлагаем учиться на чужих ошибках – узнать, чего лучше не дарить, чтобы не оказаться в черном списке

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Есть категория особенно странных подарков, не в смысле когда преподносят чудаковатую картину в постмодерном стиле и у вас просто не хватает достаточных познаний в искусстве, чтобы оценить силу стараний, а действительно глупых. Главное внимание, подозреваем, что именно этим руководствовались успевшие отличиться за прошедшие годы неуместным подарком. В преддверии 8-го марта предлагаем учиться на чужих ошибках узнать, чего лучше не дарить, чтобы не оказаться в черном списке, а также где искать полезные решения.

Нижнее белье и интимные аксессуары

Подобное может быть воспринято нормально, если вы состоите в близких отношениях, но для нескольких месяцев знакомства такое решение покажется нетактичным. Кроме того, вопрос подбора белья очень деликатный, чего не учли некоторые особо умелые парни, выбирая леопардовые принты и корсеты на агрессивной шнуровке.

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В эту категорию попадают и многочисленные подарки от подруг, родственниц и коллег пролистав истории таких казусов, мы нашли много любопытного например, “неправильно” подобранный размер в два раза больше нужного, вещи, завалявшиеся на антресолях, или синтетическая комбинация. А потому лучше отказаться от такой затеи, если в ваши планы не входит прекратить общение с виновницей торжества.  


Также на форумах часто упоминают любителей неординарных поступков, которые искренне верят, что знакомство длительностью в несколько ужинов позволяет проявить “оригинальность” и подарить аксессуар из магазина интимных товаров. В лучшем случае девушка сделает свои выводы, и не подаст виду, что неприятно удивлена.   

Бытовые приборы и прочие мелочи для кухни

Именно они занимают второе место в топе самых безвкусных подарков. Тем, кто недоумевающим взглядом даст вам понять о своей неосведомленности в данном вопросе, объясните, что эпоха домостроя упокоилась с миром в забвенных водах Леты. Гриль, сковорода или тостер в хозяйстве лишними не будут, но 8 марта не лучший повод для такой покупки. Исключения составляют только те случаи, когда вы договариваетесь об этом заранее.

Сюда же относятся и всевозможные чашки, хрустальные вазы и расписные тарелки. Сколь оригинальными ни казались бы эти вещи на ваш взгляд, в 99% их дальнейшая судьба пылиться где-нибудь в картонной коробке. Такой поступок скажет только об одном вы особо не заморачивались и представления не имеете, что может быть интересно девушке. Перспектива не особо радужная, верно? А потому стоит задуматься. Например, о покупке полезного гаджета для ухода за собой, а таких сейчас немало.   

Стоит также принять во внимание, что все перечисленное вполне может быть воспринято с радостью, но при условии, что предварительно вы поинтересовались и точно знаете, что нужно купить.

Дешевые украшения

Сама по себе идея неплохая, но вот с реализацией не задалось. Конечно, лучшие друзья девушек бриллианты и это не значит, что воспринимать фразу нужно буквально, но границы допустимого есть. Например, не стоит дарить ожерелье из супермаркета, которое по внешнему виду напоминает драгоценность, в надежде на то, что подделку не заметят. Женщины вполне справедливо считают, что лучше ничего, чем что-то попало и мы их в этом поддерживаем.

Еще один момент, о котором не стоит забывать это уместность, а значит дарить сборник романов сестер Бронте девушке-геймеру без уверенности, что это ей точно нужно, не стоит. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, подключите воображение и сделайте полезный подарок.

Отличное решение – выбрать косметику или бьюти-гаджет, купить их вы сможете на сайте MAKEUP с быстрой и бесплатной доставкой по Украине. В интернет-магазине вы найдете подарочные наборы, большой выбор косметических средств, включая веганские и органические, а также парфюмерию и технику: приборы для волос, инструменты для маникюра, аксессуары для ухода за кожей лица и тела.  

 

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Теги: подарки
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