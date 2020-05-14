Вторая волна: Тепловизоры на страже здоровья украинцев

Не секрет, что любая вирусная инфекция имеет тенденцию к повторению, вторая волна коронавируса уже прогрессирует в некоторых странах, а на фоне ослабления карантинных мер избежать ее будет очень сложно. Кроме того, сам вирус мутирует, нанося критический вред даже тем категориям людей, которые раньше переносили его с легкостью - детям и молодежи.

Предостеречь распространение инфекционной болезни можно несколькими известными способами, наиболее действенным из которых является режим самоизоляции, но что делать в случае, когда самоизолироваться просто невозможно? Это касается многих крупных учреждений и стратегических предприятий, на которых остановка рабочего процесса смерти подобна.

Как раз для таких объектов и были разработаны тепловизионные технические устройства, следящие за здоровьем рабочих или коллектива. Они способны мгновенно выявить повышенную температуру тела человека или отсутствие маски на лице, предупреждая распространение заболевания или вовсе, не допускать человека на территорию объекта.

В течение последних нескольких месяцев индустрия тепловизионного охранного оборудования получила такой рост, который в обычных условиях занял бы несколько лет. И главными двигателями ее стали три компании - Hikvision, Dahua Technology и ZKTeco, представив миру камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа, арочные металлоискатели и другое оборудование, оснащенное не просто температурными датчиками, но настоящим искусственным интеллектом.

Где такая система безопасности будет незаменимой? Прежде всего на объектах с повышенной эпидемиологической опасностью: аэропорты, вокзалы, контрольно-пропускные пункты, торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и другие общественные места. В общем, там, где контролировать человеческий трафик нужно особенно тщательно.

Однако, производители позаботились и о менее крупных кейсах - благодаря относительно доступной цене, минимальным затратам на установку и настройку, а также достаточно компактные размеры, такую термоскрининговую систему сможет позволить себе практически любая компания, штат которой превышает 10-15 человек, что составляет львиную долю всего малого и среднего украинского бизнеса.

Какое тепловизионное оборудование уже доступно к заказу в Украине? На сегодняшний день, компания Pipl.ua - один из лидеров рынка в проектировании и интеграции охранных систем, располагает широким ассортиментом решений для осуществления термоскрининга:

Тепловизионные камеры видеонаблюдения;

Терминалы систем контроля доступа с распознаванием лиц;

Арочные металлодетекторы со встроенным тепловизионным оборудованием;

Портативные тепловизоры;

Калибраторы, видеорегистраторы и аксессуары, необходимые для точной работы.

Но самое важное, что Pipl.ua располагает необходимой квалификацией и ресурсами, для подготовки решений “под ключ”, причем любого масштаба - от небольшого офиса до крупного транспортного узла.

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