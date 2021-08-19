Выбираем ЛЕД панель для рабочего помещения

Правильно подобранные светильники в офисе и грамотное их размещение помогут существенно повысить продуктивность работы и снизить нагрузку на сотрудников. Неужели с помощью света можно управлять рабочим процессом?

Уже неоднократно было доказано – от характеристик света напрямую зависит комфорт находящегося в радиусе его трансляции человека. Температура, цвет, длина волн и другие характеристики оказывают влияние на органы зрения, нервную систему, служат стимулирующим или успокаивающим фактором. Для организации эффективной работы офиса необходимо учитывать персональные потребности сотрудников, особенности зрения, условия труда в каждой конкретной ситуации.

Планируя освещение изучите офис. Где работают сотрудники? Возле окна с хорошим естественным освещением? В помещении без окон? Возле компьютера? Носит ли человек очки или обладает 100%-ым зрением?

При неправильной организации офисного освещения люди вряд ли смогут работать эффективно. Это заметно сразу по состоянию сотрудников – они становятся вялыми, быстро утомляются, за работу принимаются неохотно. Повышается общая напряженность и раздражительность коллектива. И всего этого можно избежать, организовав людям комфортные условия труда.

Как подобрать оптимальное офисное освещение

При выборе осветительных приборов для офиса обратите внимание на такие устройства, как ЛЕД панель. то максимально удобное и практичное решение, обеспечивающее современный визуальный эффект и открывающее широкие возможности для корректировки освещения. Учитывайте при подборе устройств следующие параметры:

цветовая температура;

световой поток;

освещаемая площадь.

Для организации офисного освещения выберите лед панели с теплым белым или нейтральным белым светом. В тех местах, где важно обеспечить условия для максимальной концентрации внимания, осветите холодным и нейтральным светом. В зоне отдыха актуально установить светильники с теплым белым освещением.

Световой поток должен быть достаточным для освещения рабочего места и области вокруг него. При выборе светильников отдайте предпочтение тем моделям, которые помогут осветить наиболее гармонично и точно отдельные рабочие места. Особенно актуально уделить время организации персонального освещения в помещениях большой площади.

Для помещений разных площадей идеально подходят встраиваемые LED панели. Они не занимают место под потолком, способствуют получению визуального эффекта свободного пространства, транслируют мягкий рассеянный свет. Такие светильники можно устанавливать в помещениях разной площади.

Светодиодные офисные панели помогут решить одну важную для коммерческого использования задачу – они позволят существенно сократить расходы на оплату коммунальных услуг. Уже через месяц использования таких осветительных приборов вы отметите, насколько снизилось потребление электроэнергии.

Панели для освещения представлены в разных моделях. Не составит труда подобрать устройства по форме и дизайну, способу монтажа. Можно купить квадратные офисные светодиодные панели или приборы оригинальной формы, которые удобно размещать как на потолке, так и на стенах.

Что следует учитывать при организации офисного освещения

Для организации оптимального офисного освещения учитывайте не только характеристики светильников, но и внешние факторы. Например, наличие солнечного света в помещении поможет снизить затраты на освещение. Но придется хорошо продумать размещение компьютеров и экранов, ведь для них солнечный свет помеха.

Цветовое оформление интерьера не менее весомо влияет на освещенность. Темные тона поглощают свет и косвенно влияют на повышение затрат. Оформляйте офис в светлых пастельных оттенках.

Комбинируйте светильники – потолочные и настенные. Свет, направленный в разные стороны, осветит все помещение. Если все же образуются теневые зоны – займите их не самыми функциональными зонами, например, разместите там шкаф для одежды или столик с кофемашиной.

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