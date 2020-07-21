Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
21.07.2020, 11:51

Выбор главного угощения праздничного стола

Выбор главного угощения праздничного стола - Фото

В ассортимент«OnlyOneCake» включены торты на любой вкус: стандартные и шоколадные бисквиты, бисквиты с добавлением нестандартных ингредиентов

Кондитерская «OnlyOneCake» предлагает торты на заказ для вашего праздника - от скромного чаепития с семьей до грандиозного мероприятия с большим количеством гостей. Торт является самым ожидаемым блюдом, качественная выпечка ценится взрослыми и детьми, красиво выглядит и радует вкусовыми качествами. Именно такую продукцию предлагает компания «OnlyOneCake». Торт на заказ - это возможность получить изделие с желаемыми коржами, начинкой, покрытием и декоративными украшениями. Также такая выпечка станет отличным подарком ко дню рождения коллеги, друга, близкого человека.

Что мы предлагаем?

Чтобы праздник действительно удался и запомнился в положительном свете, обязательно стоит продумать все мелочи. Выпекание торта – сложный и кропотливый процесс, требующий внимания, времени, качественных продуктов, навыков и опыта.

При выборе стоит учитывать следующее:

  • личные предпочтения именинника и гостей: некоторые не любят фруктовые начинки, мастику или белый шоколад. При невозможности угодить всем, можно заказать два торта или дополнительные виды сладостей;
  • для детей удобнее торты простой формы, но с красочным оформлением;
  • для взрослых учитывается возраст и личные предпочтения, актуальны как строгие и стильные торты с минималистическим декором, так и украшенные цветами, фигурами, прикольными надписями.

Ассортимент тортов

В ассортименте включены торты на любой вкус, в том числе стандартные и шоколадные бисквиты, бисквиты с добавлением нестандартных ингредиентов, например груши, ягод, моркови, лимона и так далее. В качестве крема актуален творожный, на основе сливочного сыра, сметаны. Добавление пропиток, бейлиза, ягодного компоте и других дополнений отражается в разнообразии вкусов.

Также ко дню рождения востребовано следующее:

  • макаруны;
  • капкейки;
  • кейк-попсы;
  • печенье.

Эксклюзивные торты изготавливаются по проверенной рецептуре, поэтому соответствуют высоким требованиям. Для каждого изделия берутся свежие и качественные ингредиенты натурального происхождения, вы получаете гарантию высочайшего качества и отменного вкуса.

Почему стоит сделать заказ в кондитерской «OnlyOneCake»

Тортики под заказ - это уникальность, которая отразит тематику празднования. Изготавливаются конструкции любого уровня сложности – выбирайте начинку и декор на ваш вкус. Пряничный декор, топперы, роспись, живые цветы, ягоды, шоколад и сладости и многое другое – ассортимент украшений к празднику огромен.

Учитываются все пожелания, потому как наши специалисты всегда готовы откорректировать торт, изменив начинку или выполнить декор под ваши пожелания. Все требования по форме, весу, оттенку, украшению будут услышаны и исполнены. Не стоит верить на слово, перейдите в категорию «Продукция», доступны готовые предложения и воплощение ваших задумок по фотографии, рисунку, описанию.

Для вашего удобства выполняется доставка с любой район Киева и за его пределы, оплата производится при получении заказа либо в процессе оформления с помощью банковской карты. Гарантируется поставка в оговоренную дату и время, свежесть, соответствие выбранным параметрам, захватывающий внешний вид и вкус, который оценит каждый гость.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кондитерская, OnlyOneCake
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 