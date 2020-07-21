Выбор главного угощения праздничного стола

Кондитерская «OnlyOneCake» предлагает торты на заказ для вашего праздника - от скромного чаепития с семьей до грандиозного мероприятия с большим количеством гостей. Торт является самым ожидаемым блюдом, качественная выпечка ценится взрослыми и детьми, красиво выглядит и радует вкусовыми качествами. Именно такую продукцию предлагает компания «OnlyOneCake». Торт на заказ - это возможность получить изделие с желаемыми коржами, начинкой, покрытием и декоративными украшениями. Также такая выпечка станет отличным подарком ко дню рождения коллеги, друга, близкого человека.

Что мы предлагаем?

Чтобы праздник действительно удался и запомнился в положительном свете, обязательно стоит продумать все мелочи. Выпекание торта – сложный и кропотливый процесс, требующий внимания, времени, качественных продуктов, навыков и опыта.

При выборе стоит учитывать следующее:

личные предпочтения именинника и гостей: некоторые не любят фруктовые начинки, мастику или белый шоколад. При невозможности угодить всем, можно заказать два торта или дополнительные виды сладостей;

для детей удобнее торты простой формы, но с красочным оформлением;

для взрослых учитывается возраст и личные предпочтения, актуальны как строгие и стильные торты с минималистическим декором, так и украшенные цветами, фигурами, прикольными надписями.

Ассортимент тортов

В ассортименте включены торты на любой вкус, в том числе стандартные и шоколадные бисквиты, бисквиты с добавлением нестандартных ингредиентов, например груши, ягод, моркови, лимона и так далее. В качестве крема актуален творожный, на основе сливочного сыра, сметаны. Добавление пропиток, бейлиза, ягодного компоте и других дополнений отражается в разнообразии вкусов.

Также ко дню рождения востребовано следующее:

макаруны;

капкейки;

кейк-попсы;

печенье.

Эксклюзивные торты изготавливаются по проверенной рецептуре, поэтому соответствуют высоким требованиям. Для каждого изделия берутся свежие и качественные ингредиенты натурального происхождения, вы получаете гарантию высочайшего качества и отменного вкуса.

Почему стоит сделать заказ в кондитерской «OnlyOneCake»

Тортики под заказ - это уникальность, которая отразит тематику празднования. Изготавливаются конструкции любого уровня сложности – выбирайте начинку и декор на ваш вкус. Пряничный декор, топперы, роспись, живые цветы, ягоды, шоколад и сладости и многое другое – ассортимент украшений к празднику огромен.

Учитываются все пожелания, потому как наши специалисты всегда готовы откорректировать торт, изменив начинку или выполнить декор под ваши пожелания. Все требования по форме, весу, оттенку, украшению будут услышаны и исполнены. Не стоит верить на слово, перейдите в категорию «Продукция», доступны готовые предложения и воплощение ваших задумок по фотографии, рисунку, описанию.

Для вашего удобства выполняется доставка с любой район Киева и за его пределы, оплата производится при получении заказа либо в процессе оформления с помощью банковской карты. Гарантируется поставка в оговоренную дату и время, свежесть, соответствие выбранным параметрам, захватывающий внешний вид и вкус, который оценит каждый гость.