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26.10.2021, 13:03

"Выбор Страны" на полках аптек: "ФИТОФАРМ" стал победителем национальной премии

Цей матеріал також доступний українською
"Выбор Страны" на полках аптек: "ФИТОФАРМ" стал победителем национальной премии - Фото

Значимая во всех смыслах награда "Выбор страны" заняла почетное место среди других премий в офисе национального производителя ЧАО "ФИТОФАРМ", где отныне будет встречать посетителей, друзей и гостей в приемной компании.

Национальную бизнес-премию "Выбор Страны" получает только одна компания в одном виде деятельности и сегменте рынка и только один раз в год. Это хороший способ выразить признание предприятиям, которые вносят весомый вклад в развитие Украины. В области фармацевтики такой компанией стал национальный производитель фармацевтических препаратов ЧАО "ФИТОФАРМ".

"Это признание является подтверждением успешных шагов, которые сделала команда в течение года, – рассказывает генеральный директор "ФИТОФАРМ" Владислав Малинин – Иногда приходилось идти против течения. Фармрынок в 2020 году стал одним из тех отраслей, которые наиболее ощутили турбулентность кризиса, вызванного пандемией.

В связи с COVID-19 произошло существенное перераспределение среди категорий лекарственных препаратов, изменилось поведение и доходы покупателей как во всем мире, так и в Украине.

Карантин привел к необходимости менять подходы к ведению бизнеса – формировать новые модели продвижения, в том числе переключаться на дистанционный маркетинг и диджитал-технологии. Пожалуй, это наиболее радикальное изменение модели ведения бизнеса в фармотрасли. В условиях пандемии мы доказали, что можем быстро реагировать на новые вызовы и обеспечить потребности рынка даже в условиях локдауна и быстрых изменений логистических моделей".

И результат не заставил себя ждать. Темпы роста ЧАО "ФИТОФАРМ" в 2020 опередили динамику рынка в 1,5 раза. Согласно данным аналитической системы "PharmXplorer" фармацевтический рынок Украины за 12 месяцев 2020 продемонстрировал рост в денежном эквиваленте на уровне 8%, в то время темп роста компании "ФИТОФАРМ" составил 12%.

Но не только финансовыми показателями измеряется успех. Он состоит в доверии со стороны партнеров, покупателей и персонала. Которое, в свою очередь, базируется на качестве, безопасности и эффективности препаратов, выпускаемых компанией. Без этого доверия была бы невозможной работа предприятия на рынке в течение 47 лет.

А главное – во время пандемии Covid-19, как и в любое время, "ФИТОФАРМ" дает своим сотрудникам уверенность в том, что они могут полагаться на компанию. Благодаря этому в 2020 г. "ФИТОФАРМ" вошел в ТОП-25 лучших работодателей Украины от всеукраинского бизнес-аналитического издания "Власть денег".

Компания инвестирует в профессиональный рост своих сотрудников через систему непрерывного развития персонала, внешнее и внутреннее обучение. Обеспечивает профилактические меры защиты, сохраняет и создает рабочие места. И выполняет свои обязательства как перед деловыми партнерами, так и перед собственным персоналом.

Своим сотрудникам ЧАО "ФИТОФАРМ" предлагает возможности индивидуального графика работы, обучение за счет компании, продвижение сотрудников, дополнительные отпуска, материальную помощь, детские подарки к Новому году, дополнительно на производстве – поддержку своим пенсионерам и оплату проезда жителям других городов. Проводятся профессиональные конкурсы, награждают лучших, выстраивают культуру инноваций, теплую корпоративную атмосферу и многое другое. Ведь в этой компании работают не только благодаря людям, но и для людей.

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Теги: ФИТОФАРМ
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