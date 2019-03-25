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25.03.2019, 12:34

Выставка Рекламы и Полиграфии RemaDays Kiev состоялась!

Выставка Рекламы и Полиграфии RemaDays Kiev состоялась! - Фото

Юбилейная выставка собрала более 100 участников

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Мы очень рады были приветствовать всех представителей рекламного рынка на нашей юбилейной выставке!

13 марта, в первый день выставки были вручены статуэтки в конкурсе «Короны Рекламы». Вручение состоялось во время вечера Участников в клубе «Космикс». С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте. Поздравляем всех Победителей!

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14 марта в 14:00 состоялся розыгрыш лотереи. Обладателем телевизора Samsung стал директор компании Дiм Полiграфiчний - Макаровсий Юрий Викторович. Поздравляем победителя!!

15 марта в 15:00 были награждены победители конкурса «Giftс of The Year». С результатами приглашаем ознакомиться на сайте выставки.

На RemaCongress были представлены доклады по инновации в полиграфии и сувенирной деятельности, которые собрали большое количество заинтересованных Посетителей, ведь знания, информация и вдохновение являются практическими эффектами для всех людей, особенно тех, кто занимается рекламой и маркетингом.

Экспонентами выставки были представлены новинки рынка рекламы и полиграфии, которые привлекли внимание Посетителей.

Мы, как Организатор совместно с Экспонентами выставки создали прекрасное событие, которое является площадкой для развития бизнес отношений.

Очень важным является факт, что выставка RemaDays Kiev предоставила возможность Экспонентам представить предложение только качественному Посетителю.

Выставка RemaDays Kiev это мероприятие, которое является продолжением нашей деятельности в качестве организатора одной из крупнейших рекламных выставок RemaDays в Варшаве. Организация RemaDays в Киеве позволяет нам перенести на украинский рынок проверенные формулы, опыт и репутацию RemaDays.

До встречи на RemaDays Kiev 2020!

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Теги: RemaDays Kiev
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