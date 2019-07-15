Выявлять незаконных получателей соцпомощи будут по-новому

В Украине стартовало пилотное тестирование методики автоматизированного выявления предпосылок к совершению нарушений законодательства при получении государственной социальной помощи. Она была разработана в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который Минсоцполитики реализует при поддержке Всемирного банка.

Специальный алгоритм с элементами «искусственного интеллекта» способен анализировать массив данных о нарушениях при получении средств социальной поддержки и в автоматическом режиме формировать "профили риска" - набор характерных признаков получателей, которые чаще других злоупотребляют и мошенничают при получении государственной помощи.

Аналогичный подход, или «скоринг», применяют банки для определения степени надежности получателей кредитов. Сегодня во многих странах Европы подобные методики «профилирования рисков» дают возможность успешно противостоять мошенничеству в сфере социальных выплат.

Для того, чтобы подобные инструменты заработали в Украине, был проанализирован огромный массив данных, полученных благодаря работе социальных инспекторов, специалистов Минсоцполитики и консультантов проекта с 2015 по 2019 годы, а также по результатам верификации социальных выплат, которую Министерство финансов Украины осуществляло в минувшие годы. Обработанная информация дала возможность подготовить первый рабочий вариант алгоритма, который в автоматическом режиме "вычисляет" профили "типичных нарушителей".

В настоящее время методика тестируется в 10-ти пилотных управлениях социальной защиты Закарпатской, Запорожской, Львовской областей и г. Киева. Результаты практической отработки дадут специалистам материал для усовершенствования системы, а также будут способствовать ее «самообучению».

На основании данных об обнаруженных нарушениях, «искусственный интеллект» сам будет корректировать алгоритм.

По словам Генерального директора Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музиченко, в бюджете 2019 года на выплаты разных видов социальной поддержки предусмотрено около 120 миллиардов гривен. Это средства налогоплательщиков, и важно, чтоб они предоставлялись тем, кто в них действительно нуждается. Внедрение системы автоматического построения моделей оценивания рисков в сфере социальной поддержки позволит социальным инспекторам "сфокусировать" на тех домохозяйствах и получателях, которые в наибольшей мере склонны к предоставлению недостоверной информации и мошенничеству при получении социальной помощи, и лишний раз не беспокоить проверками добропорядочных получателей.