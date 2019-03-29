Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
29.03.2019, 17:08

YouthSpeak Forum - актуальные возможности для украинской молодежи

YouthSpeak Forum - актуальные возможности для украинской молодежи - Фото

Цель мероприятия - создание возможностей раскрытия потенциала талантливой украинской молодежи, чтобы минимизировать рабочую эмиграцию за границу

Реклама
Реклама

21 апреля (воскресенье) в Торгово-Промышленной Палате в Киеве состоится YouthSpeak Forum. Целью конференции является создание коммуникационной платформы для сотрудничества активной молодежи, государственного и частного секторов.

Мероприятие реализуется с целью создания возможностей раскрытия потенциала талантливой украинской молодежи, чтобы минимизировать рабочую эмиграцию за границу.

Реклама

AIESEC в Украине организовывает YouthSpeak Forum уже в четвертый раз, чтобы помочь молодым людям понять, как и где можно реализовывать себя, на чем нужно сфокусироваться для того, чтобы получить хорошую работу и как начать создавать возможности для других.

Также во время форума будут разрабатываться социальные проекты на базе Целей Устойчивого Развития ООН, которые будут реализовываться в Украине в будущем.

Цели Устойчивого Развития официально утверждены в конце сентября 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. Они включают 17 целей и 169 конкретных задач, которым должны следовать все страны мира для сохранения комфортного сосуществования на Земле.

Больше информации о ЦСР, карьерные предложения для себя и возможности для развития ты найдешь на YouthSpeak Forum.

*AIESEC международная молодежная организация, занимающаяся развитием лидерства в молодых людях путем практического опыта и межкультурных стажировок за рубежом.

Уже сейчас ты можешь:

Зарегестрироваться на мероприятие: /goo.gl/4C9R1q

Быть в курсе всех обновлений на форуме: goo.gl/1p4b1P

Пригласить друга, что бы пойти вместе: goo.gl/Y23bgQ

Отправить:
Распечатать:
Теги: YouthSpeak Forum
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 