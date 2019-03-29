YouthSpeak Forum - актуальные возможности для украинской молодежи

21 апреля (воскресенье) в Торгово-Промышленной Палате в Киеве состоится YouthSpeak Forum. Целью конференции является создание коммуникационной платформы для сотрудничества активной молодежи, государственного и частного секторов.

Мероприятие реализуется с целью создания возможностей раскрытия потенциала талантливой украинской молодежи, чтобы минимизировать рабочую эмиграцию за границу.

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AIESEC в Украине организовывает YouthSpeak Forum уже в четвертый раз, чтобы помочь молодым людям понять, как и где можно реализовывать себя, на чем нужно сфокусироваться для того, чтобы получить хорошую работу и как начать создавать возможности для других.

Также во время форума будут разрабатываться социальные проекты на базе Целей Устойчивого Развития ООН, которые будут реализовываться в Украине в будущем.

Цели Устойчивого Развития официально утверждены в конце сентября 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. Они включают 17 целей и 169 конкретных задач, которым должны следовать все страны мира для сохранения комфортного сосуществования на Земле.

Больше информации о ЦСР, карьерные предложения для себя и возможности для развития ты найдешь на YouthSpeak Forum.

*AIESEC — международная молодежная организация, занимающаяся развитием лидерства в молодых людях путем практического опыта и межкультурных стажировок за рубежом.

Уже сейчас ты можешь:

Зарегестрироваться на мероприятие: /goo.gl/4C9R1q

Быть в курсе всех обновлений на форуме: goo.gl/1p4b1P

Пригласить друга, что бы пойти вместе: goo.gl/Y23bgQ