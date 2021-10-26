За кофе на АЗК – традиция, которую вы любите

Фото - пресс-офис UPG

У водителей есть свои традиции, например, чашка вкусного и ароматного кофе в дороге. Это и медитация, и дополнительный заряд энергии одновременно. Вы позволяете себе эту приятную привычку – взять паузу, чтобы перезагрузиться, согревая ладони любимым напитком, ведь именно из таких тёплых моментов и состоит жизнь.

Культура употребления кофе в нашей стране стремительно растет. Украинцы все чаще отдают предпочтение качественным и вкусно приготовленным горячим напиткам. Ежедневно решение заехать за кофе на АЗК UPG принимают тысячи украинцев. Чаще всего клиенты сети выбирают классический Американо и Американо с молоком.

Фото – пресс-офис UPG

"Кофе – не просто напиток, это – настроение, которое мы сами себе создаем. Именно поэтому, мы прилагаем много усилий, чтобы напитки от UPG были идеальными, как и ожидает клиент. Кто-то с чашки кофе начинает дорогу, настраиваясь на длительное путешествие, для кого-то – это пауза, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Но чашка кофе – это всегда возможность подзарядить своего внутреннего "энерджайзера". Понимая это, сеть АЗК UPG максимум внимания уделяет сервису, который предоставляет клиентам, а особенно, отбору и приготовлению кофе", – рассказывает Оксана Ковальчук директор Департамента розничной торговли сопутствующими товарами.

Секретом вкусных горячих напитков от UPG является специально разработанный для сети и адаптированный под вкусовые предпочтения украинцев бленд кофе. Это смесь из отборных зерен высокогорной Арабики (80%), выращенной на лучших плантациях Бразилии и Южной Америки. Сердце бленда – Арабика сорта Сантос – самого популярного среди ценителей настоящей классики. Компания выбирает Арабику Сантос светлой степени обжарки, ведь, как показали исследования, именно ему отдают предпочтение наши клиенты. Именно он придает кофе ярко выраженный, густой и насыщенный вкус с едва ощутимой кислинкой и пряным послевкусием. Дополняют смесь зерна сорта Робусты (20%), которые придают напитку густоту, а благодаря уникальным условиям выращивания, еще и обычно неприсущей этому сорту мягкость.

Фото – пресс-офис UPG

Смесь изготовляется, обжаривается и фасуется надежным производителем на одном из его наиболее высокотехничных заводов в Германии. Организация быстрой доставки особенно контролируется компанией. Ведь максимально свежая обжарка кофе, так же важна, как и его неизменное качество. Поэтому путь кофе до заправок UPG не превышает 14 дней.

Все напитки из кофейной карты АЗК UPG готовятся по классическому мировому стандарту. Основой молочных напитков является правильно заваренный Эспрессо и идеально эмульсированное молоко. Капучино и Лате имеют утонченный сливочный вкус и ровную глянцевую пенку, за что их и обожают кофеманы. Добиться такой идеальной консистенции и качества взбитого молока удается благодаря сверхсовременным инновационным системам швейцарских кофейных аппаратов.

Стильные чашки, удобные зоны для приготовления любимого напитка – всё влияет на настроение клиентов. На АЗК UPG продумано всё до мельчайших деталей, ведь с этого и начинается настоящий сервис