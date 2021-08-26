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26.08.2021, 11:27

За неделю УЭБ реализовано более 110 тыс. куб. м. необработанной древесины

Цей матеріал також доступний українською
За неделю УЭБ реализовано более 110 тыс. куб. м. необработанной древесины - Фото

За прошедшую неделю, с 16.08.2021 по 20.08.2021 года, на аукционах по продаже необработанной древесины реализовано более 110 тыс. куб. м. общей стоимостью 340, 56 млн. грн. с учетом НДС. Наибольший объем реализации состоялся в Полтавской, Черниговской, Житомирской, Киевской и Ровенской области. Количество участников, которые приобрели необработанную древесину на аукционах Украинской энергетической биржи составила более 340.

Наибольшим спросом пользовались сосна обыкновенная, дуб обыкновенный и ель европейская, где доля их реализации в общей структуре составила 54%, 8% и 4% соответственно. Также была реализация таких пород как береза ​​повислая, тополь дрожащий, ясень обыкновенный и другие.

Наибольшие объемы реализации по областным пунктах и породах древесины

При проведении торгов максимальный рост стартовой цены был зафиксирован на уровне 34,5%. Учитывая, что шаг аукциона составляет 1% максимальное количество шагов было по сосне обыкновенной – 345; дуб обычный – 335; ольха черная – 283; ясень обыкновенный – 280; граб обыкновенный – 277.

"Украинская энергетическая биржа продолжает наращивать объемы торгов необработанной древесиной. Результаты торгов свидетельствуют о наличии значительного спроса на древесину украинского происхождения и высокой конкуренции участников рынка во время торгов, способствует формированию справедливой цены", – подытожил заместитель генерального директора ООО "УЭБ" Константин Шевчук.

Детальный обзор доступен по ссылке: https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/realizatsiya-neobroblenoi-derevini-za-period-16082021-20082021/

 

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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