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21.10.2022, 12:00

Загородный отдых под Киевом – EQUIDES CLUB

Цей матеріал також доступний українською
Загородный отдых под Киевом – EQUIDES CLUB - Фото

Если вы хотите расслабиться, не уезжая далеко от дома, обратите внимание на загородный комплекс EQUIDES CLUB

Этот год оказался одним из самых сложных в жизни всех украинцев. Несмотря на все трудности, мы продолжаем жить, работать, поддерживать экономику страны. Однако психологи подчеркивают, что сейчас тоже нужно находить время для отдыха – выкраивать день, два, неделю, чтобы восстановиться и физически, и ментально. 

Где можно отдохнуть недалеко от Киева

Если вы хотите расслабиться, не уезжая далеко от дома, обратите внимание на загородный комплекс EQUIDES CLUB. Это отельно-ресторанный комплекс с бассейном под Киевом. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу релакса и отвлечься от плохих новостей. 

На территории загородного комплекса под Киевом EQUIDES CLUB находятся: 

  • гольф-центр;
  • два отеля и бунгало;
  • два ресторана;
  • академия конного спорта.

Также отдельно расскажем о WELLNESS центре в EQUIDES CLUB. Это СПА комплекс в Киеве, в котором есть:

1. Сауна. К вашим услугам разные ее виды – финская, средиземноморская терма, хаммам, 2 sweet-сауны.

2. Аквазона. Здесь размещен закрытый просторный бассейн (14 м х 8 м) с подогревом, в котором поддерживается температура 28°C. Также в летнее время работает открытый бассейн.

3. Тренажерный зал. Восстановить форму и избавиться от излишка негативных эмоций поможет зал для тренировок с видом на озеро, который укомплектован разнообразным оборудованием.

4. Массаж. WELLNESS центр предлагает разные виды массажа для своих клиентов, в частности расслабляющий, классический, лимфодренажный, шейно-воротниковый.

5. Уход за лицом и телом. Поддерживать красоту позволят процедуры для кожи лица и тела. Среди них – детокс-обертывание, виски-пеленание, специальные спа-программы.

6. Спортивный врач. Если вас беспокоит давняя травма или вы просто хотите проконсультироваться относительно тренировок – запишитесь к специалисту в WELLNESS центре. 

Конференц-залы под Киевом в EQUIDES CLUB  

Если вы ищете конференц-зал в Киеве или возле города для проведения мероприятия (выставки, конференции, лекции и т.д.), тогда EQUIDES CLUB – отличное решение. В комплексе с конференц-залами вы можете подобрать локацию для необходимого количества гостей. Изысканный и строгий интерьер, качественное освещение, удобная мебель – эти нюансы будут способствовать проведению мероприятия на высшем уровне.  

Где находится EQUIDES CLUB

Если вы нуждаетесь в загородном отдыхе под Киевом, тогда приезжайте в EQUIDES CLUB. Он расположен в с. Лесники. Комплекс с бассейном под Киевом позволит вам по-настоящему насладится моментом. 

Контакты:

Новообуховская трасса, с. Лесники

ул. Вишневая, 36 (15 минут от центра столицы)

[email protected]

+38 (050) 338 58 58

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Теги: EQUIDES CLUB, загородный отдых
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