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20.08.2020, 11:10

Законопроект о восстановлении выдачи «Бейби боксов» готовится для внесения в Раду

Законопроект о восстановлении выдачи «Бейби боксов» готовится для внесения в Раду - Фото

Об этом стало известно во время круглого стола, который состоялся в Федерации работодателей Украины

Народные депутаты от фракции «Слуга народа» - Галина Третьякова, Андрей Мотовиловец и Ольга Коваль - сообщили, что за две недели на рассмотрение правительства будет предложен проект законодательного закрепления права на получение «Пакунка малюка» - единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

Об этом стало известно во время круглого стола, который состоялся в Федерации работодателей Украины. В обсуждении проблемных вопросов участвовали представители ФРУ, народные депутаты, Украинская Ассоциация предприятий легкой промышленности - Укрлегпром, представители общественных организаций и руководители предприятий, связанных с производством Бейби боксов.

На обсуждение была также приглашена министр социальной политики - Марина Лазебная, однако Министерство продолжает игнорировать любые запросы и приглашения.

Депутат Ольга Коваль обратила внимание на то, что предложенный правительством переход на «монетизацию» единовременной материальной помощи является финансово невыгодным как государству, так и родителям, и вообще вызывает много вопросов. С внедрением «монетизации» расходы госбюджета увеличатся на 30% (с 3800 до 5000 грн). Но фактическая покупательная способность этой суммы на 40% уменьшится - сегодня эти 64 предмета в розницу можно приобрести не менее, чем за 7200 грн. А «спец.карточка», предложенная Министерством социальной политики, будет выдаваться на 5000 грн.

Коваль призвала чиновников «не изобретать велосипед» и, вместо этого, восстановить программу «Пакунок малюка», которая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны в таких развитых странах как Канада, Финляндия, Великобритания и Австралия!

Галина Третьякова: «Когда дискуссия на тему «Бейби бокса» началась у нас во фракции, я стала инициатором создания законопроекта. Он состоит из двух частей: контроль качества наполнения упаковки и контроль процедуры закупок. Завершить разработку законопроекта возможно в течение двух недель ».

Представитель UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов), Игорь Коськов, заверил, что, в случае принятия решения о возобновлении закупок по используемой ранее процедуре, новый тендер реально провести за месяц и уже с октября 2020-го года возобновить поставки в родильные дома Украины.

Официальная страница программы «Пакунок малюка» в Facebook:

https://www.facebook.com/pakunokmaliuka

Для получения экспертных комментариев обращаться:

babybox.in.ua@gmail.com

+38098122882

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Теги: верховная рада, Бейби бокс
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