Zeminvest предлагает новое направление для инвестиций

Снятие моратория на покупку и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения открыло украинским инвесторам возможность разнообразить свой инвестиционный портфель.

Команда Zeminvest приняла во внимание факторы, которые обычно отталкивают от земельных инвестиций. В частности, сложность процесса поиска участка, получения и проверки необходимых для сделки документов, а впоследствии налаживания эффективного сотрудничества с арендаторами. Все эти трудности сервис Zeminvest берет на себя, нивелируя риски для будущих партнеров-инвесторов в землю.

Почему земля?

• Земля сельскохозяйственного назначения это быстрорастущий сверхнадежный актив. В любом случае продать его можно дороже, чем покупали

• Доходность земли начинается с 16% в год. Инвестировав в землю, доход будет гарантированно расти минимум на 8% в год за счет обработки земли, также при выходе из инвестиции минимальный выигрыш от капитализации земли составляет 8%

• Средняя ежегодная доходность выше по сравнению с инвестициями в жилую недвижимость и банковскими депозитами

• Возможен низкий уровень входа в инвестирование – от $4,000

Как работает Zeminvest?

1. Помощь с покупкой земли

Наличие готовых к покупке земельных участков без двухмесячного ожидания решения арендатора

Составление инвестиционного портфеля с наиболее ликвидных участков

Предоставление юридического сопровождения сделок. Получение и проверка документов по земле, консультация по юридическим вопросам

2. Помощь в управлении землей

Коммуникация и сотрудничество с арендатором, обработка земли

Гарантия поступления средств

Защита и наблюдение за состоянием участков

Учредители Zeminvest прогнозируют, что Украина повторит успешный опыт формирования рынка земли европейских стран. Это означает стабильный рост стоимости земли и переход рынка в прозрачное правовое поле. "Первые годы с момента снятия моратория-самый выгодный период для инвестиции. Поскольку прогнозируемый уровень капитализации может составлять более 20 процентов", – отмечает соучредитель проекта Александр Черный.

Узнать больше о новом инвестиционном сервисе, а также записаться на консультацию можно на веб-сайте zeminvest.com.ua.