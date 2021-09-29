Zeminvest предлагает новое направление для инвестиций

Снятие моратория на покупку и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения открыло украинским инвесторам возможность разнообразить свой инвестиционный портфель.
Команда Zeminvest приняла во внимание факторы, которые обычно отталкивают от земельных инвестиций. В частности, сложность процесса поиска участка, получения и проверки необходимых для сделки документов, а впоследствии налаживания эффективного сотрудничества с арендаторами. Все эти трудности сервис Zeminvest берет на себя, нивелируя риски для будущих партнеров-инвесторов в землю.
• Земля сельскохозяйственного назначения это быстрорастущий сверхнадежный актив. В любом случае продать его можно дороже, чем покупали
• Доходность земли начинается с 16% в год. Инвестировав в землю, доход будет гарантированно расти минимум на 8% в год за счет обработки земли, также при выходе из инвестиции минимальный выигрыш от капитализации земли составляет 8%
• Средняя ежегодная доходность выше по сравнению с инвестициями в жилую недвижимость и банковскими депозитами
• Возможен низкий уровень входа в инвестирование – от $4,000
1. Помощь с покупкой земли
2. Помощь в управлении землей
Учредители Zeminvest прогнозируют, что Украина повторит успешный опыт формирования рынка земли европейских стран. Это означает стабильный рост стоимости земли и переход рынка в прозрачное правовое поле. "Первые годы с момента снятия моратория-самый выгодный период для инвестиции. Поскольку прогнозируемый уровень капитализации может составлять более 20 процентов", – отмечает соучредитель проекта Александр Черный.
Узнать больше о новом инвестиционном сервисе, а также записаться на консультацию можно на веб-сайте zeminvest.com.ua.