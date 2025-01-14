Сержант Виталий "Барт" Горжевский опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала Воздушных сил ВСУ, в котором сообщил о массовых случаях перевода специалистов в пехоту В Воздушных силах пока не комментировали ситуацию.

В публикации сообщают о телеграмме насчет перевода почти всех техников в пехоту – это означает, что воинская часть останется без технического персонала, обслуживающего самолеты. От кого из руководства поступила эта телеграмма – не уточняется.

По данным военных, ранее в пехоту уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируется перевести еще 218.

"Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы стараемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно", – подчеркивают в сообщении.

Специалисты отметили, что они обслуживают, поддерживают и восстанавливают авиатехнику, за время работы освоили новые типы самолетов и вооружения, предоставленные западными партнерами, а также обеспечивают обучение и восстановление летной выучки выпускникам Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Опубликовавший обращение сержант Горжевский служит в 114 бригаде ВС.

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