Генштаб отреагировал на публикацию The Guardian о "переводе ПВО в пехоту"

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В британской газете The Guardian вышел материал с утверждением, что якобы Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины приказал командованию Воздушных сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. В Генштабе назвали такие заявления "некорректными".

"Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что с целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенная численность военных из состава подразделений ВС действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Однако, по данным военных, это не касается профессиональных специалистов ПВО, обеспечивающих защиту украинского неба. В Генштабе констатировали, что в ВС есть военнослужащие разных военно-учетных специальностей.

"Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не привлеченного в обслуживание и эксплуатацию высокотехнологичного вооружения и военной техники", — отметили в Генштабе.

Там добавили, что ситуация на линии боевого столкновения сложная, и сейчас главное удержать фронт. Для выполнения этой задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.

"При этом количество сбитых российских "шахедов" отнюдь не уменьшилось. Противовоздушная оборона ВС ВСУ качественно выполняет свои задачи, различая настоящие ударные дроны противника и БпЛА неустановленного типа – преимущественно ложные цели, которые чаще всего проходят в сведениях об отражении воздушных атак как "локационно потерянные"", – добавили военные.

Ранее 21 декабря газета The Guardian со ссылкой на двух неназванных собеседников сообщила, что "дефицит на фронте стал настолько острым, что Генштаб приказал уже исчерпанным подразделениям ПВО освободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту".

"Эти люди знают, как работает противовоздушная оборона, некоторые прошли подготовку на Западе и обладают реальными навыками, теперь их отправляют на фронт воевать, для чего у них нет подготовки", — сказал один из собеседников.

В материале говорится, что существует опасения, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти солдаты могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.