Генштаб відреагував на публікацію The Guardian про "переведення ППО в піхоту"

Генштаб запевнив, що фахових спеціалістів ППО не переводять у піхоту

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У британській газеті The Guardian вийшов матеріал із твердженням, нібито Генеральний штаб Збройних Сил України наказав командуванню Повітряних сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. У Генштабі назвали такі заяви "некоректними".

"Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним", – йдеться в повідомленні.

Водночас у Генштабі зазначили, що з метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військових зі складу підрозділів ПС справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Однак, за даними військових, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба. У Генштабі констатували, що у ПС є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.

"Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗСУ, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не залучений в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки", – наголосили в Генштабі.

Там додали, що ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цього завдання й спрямовані рішення щодо переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

"Водночас кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", – додали військові.

Раніше 21 грудня газета The Guardian із посиланням на двох неназваних співрозмовників повідомила, що "дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб наказав уже вичерпаним підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту".

"Ці люди знають, як працює протиповітряна оборона, деякі пройшли підготовку на Заході й володіють реальними навичками, тепер їх відправляють на фронт воювати, для чого вони не мають підготовки", – сказав один зі співрозмовників.

У матеріалі йдеться, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції й тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.

ДОПОВНЕНО О 17:45. На матеріал відреагував тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заявив, що усі види та роди ЗСУ направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, зокрема й ПС – другий за чисельністю вид ЗСУ. Це загальновідомий факт, додав представник ПС.

"Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил. Людей не вистачає, і це теж загальновідомий факт", – сказав Юрій Ігнат.

Однак він не погодився з твердженням, що збивати повітряних цілей стали менше. ППО – це система протиповітряної оборони держави, в яку входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях, і піхота, і моряки, і вертолітники.

"Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95%, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ, так звані локаційно втрачені. Стосовно ракет — звісно, відсоток менший, з огляду на зростання застосування балістики", – констатував він.

Юрій Ігнат розказав: він уточнив у кадровому центрі, що ніколи не направляли в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, NASAMS чи IRIS-T (був один такий випадок, і то через певні обставини).

"Водночас скажу, що Повітряні сили – високотехнологічний вид ЗСУ, тут справді багато людей унікальних спеціальностей, з великим досвідом роботи й замінити їх буде ніким. Тому переведення в "сухопутку" доволі болісний процес для ПС, це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення", – констатував представник ПС.