РФ запустила по Украине 80 ударных дронов и имитаторов: есть последствия в пяти областях

58 дронов сбиты, 21 – локационно потерян. Однако есть последствия на земле

Охота на ''шахеды'' (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

В ночь на 14 января (с 18:30 13 января) Россия запустила по Украине 80 "шахедов" и беспилотников-имитаторов разных типов. Все, кроме одного, сбиты или локационно потеряны, однако есть и последствия на земле. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

БпЛА запускались с направлений Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 58 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество людей. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.

21 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами, при этом имитаторов запускает уже иногда даже больше, чем ударных.

В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БпЛА, были повреждения в нескольких областях.

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