Россия запустила 110 дронов: детали о последствиях в четырех областях
В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БпЛА, есть повреждения в нескольких областях, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
Враг запускал дроны из направлений Миллерово, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 78 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.
Также в Воздушных силах сообщили, что 31 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.
В результате падения сбитых дронов в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях повреждены здания предприятий, частных и государственных учреждений, частные дома и автомобили. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В частности, исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что в пяти районах города выбиты и повреждены окна в более чем 10 многоквартирных домах.
Председатель областной военной администрации Иван Федоров ранее сообщал, что из-за удара по Запорожью вечером 12 января ранены мужчины и женщина. Также разрушен дом.
В Киевской областной военные администрации сообщили, что тревога в области длилась почти пять часов вечером и ночью. Из-за обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов в четырех домах, общежитии и медицинском заведении выбиты окна и посечены фасады.
Также повреждены три гражданских автомобиля и одно авто экстренной медицинской помощи.
В Сумской общине обломки БпЛА упали на территорию оздоровительного детского центра, отметили в областной военной администрации. В ГСЧС добавили, что также был атакован жилищный сектор, возникли пожары.
- 1 января сообщалось, что в новогоднюю ночь Россия запустила по Украине 111 ударных дронов. Сбить удалось 63 ударныхиз них.
- 10 января обломки российского дрона попали в многоэтажку в Киеве. Был поврежден легковой автомобиль.
- В этот же день Россия атаковала Запорожье и ранила двух человек.