Россия запустила 110 дронов: детали о последствиях в четырех областях

Пока известно о двух пострадавших в результате вражеских обстрелов 12-13 января

Ликвидация последствий атаки в Сумской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БпЛА, есть повреждения в нескольких областях, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Враг запускал дроны из направлений Миллерово, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 78 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Также в Воздушных силах сообщили, что 31 дрон-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В результате падения сбитых дронов в Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях повреждены здания предприятий, частных и государственных учреждений, частные дома и автомобили. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В частности, исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что в пяти районах города выбиты и повреждены окна в более чем 10 многоквартирных домах.

Председатель областной военной администрации Иван Федоров ранее сообщал, что из-за удара по Запорожью вечером 12 января ранены мужчины и женщина. Также разрушен дом.

В Киевской областной военные администрации сообщили, что тревога в области длилась почти пять часов вечером и ночью. Из-за обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов в четырех домах, общежитии и медицинском заведении выбиты окна и посечены фасады.

Также повреждены три гражданских автомобиля и одно авто экстренной медицинской помощи.

В Сумской общине обломки БпЛА упали на территорию оздоровительного детского центра, отметили в областной военной администрации. В ГСЧС добавили, что также был атакован жилищный сектор, возникли пожары.

1 января сообщалось, что в новогоднюю ночь Россия запустила по Украине 111 ударных дронов. Сбить удалось 63 ударныхиз них.

10 января обломки российского дрона попали в многоэтажку в Киеве. Был поврежден легковой автомобиль.

В этот же день Россия атаковала Запорожье и ранила двух человек.