Росія запустила 110 дронів: деталі про наслідки у Запоріжжі, на Київщині, Житомирщині і Сумщині

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів 12-13 січня

Ліквідація наслідків атаки на Сумщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 13 січня Росія атакувала Україну 110 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Протиповітряна оборона збила 78 ворожих БпЛА, є пошкодження у кількох областях, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Ворог запускав дрони з напрямків Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Також у Повітряних силах повідомили, що 31 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок падіння збитих дронів у Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях пошкоджені будівлі підприємств, приватних та державних установ, приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Зокрема, виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що у пʼяти районах міста вибиті та пошкоджені вікна у понад 10 багатоквартирних будинках.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров раніше повідомляв, що через удар по Запоріжжю ввечері 12 січня поранено чоловіка та жінку. Також зруйновано будинок.

У Київській обласній військові адміністрації повідомили, що тривога в області тривала майже п'ять годин ввечері та вночі. Через уламки збитих дронів в одному з населених пунктів у чотирьох будинках, гуртожитку та медичному закладі вибиті вікна та посічені фасади.

Також пошкоджені три цивільні авто й одне авто екстреної медичної допомоги.

У Сумській громаді уламки БпЛА впали на територію оздоровчого дитячого центру, зазначили в обласній військовій адміністрації. У ДСНС додали, що також був атакований житловий сектор, виникли пожежі.

1 січня повідомлялося, що у новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 ударних дронів. Збити вдалося 63 ударні з них.

10 січня уламки російського дрона влучили в багатоповерхівку в Києві. Було пошкоджено легковий автомобіль.

Цього ж дня Росія атакувала Запоріжжя та поранила двох людей.