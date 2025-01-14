Росія запустила по Україні 80 ударних дронів і імітаторів: є наслідки у п'яти областях

58 дронів збито, 21 – локаційно втрачений. Проте є наслідки на землі

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

У ніч проти 14 січня (із 18:30 13 січня) Росія запустила по Україні 80 "шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів. Усі, крім одного, збиті або локаційно втрачені, проте є і наслідки на землі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

БпЛА запускались із напрямків Міллерова, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно людей. Попередньо, минулося без жертв, постраждалим надається допомога.

21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Росія майже щоночі атакує Україну дронами, при цьому імітаторів запускає вже інколи навіть більше, ніж ударних.

У ніч проти 13 січня Росія атакувала Україну 110 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Протиповітряна оборона збила 78 ворожих БпЛА, були пошкодження у кількох областях.

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