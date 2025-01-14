Сержант Віталій "Барт" Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил ЗСУ, у якому повідомив про масові випадки переведення фахівців до піхоти. У Повітряних силах наразі не коментували ситуацію.

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"Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил ЗСУ, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога", – йдеться у зверненні військових.

У дописі повідомляють про телеграму стосовно переведення майже всіх техніків у піхоту – це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, котрий обслуговує літаки. Від кого з керівництва надійшла ця телеграма – не уточнюється.

За даними військових, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.

"Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо", – наголошують у повідомленні.

Фахівці зауважили, що вони обслуговують, підтримують та відновлюють авіатехніку, за час роботи освоїли нові типи літаків та озброєння, надані західними партнерами, а також забезпечують навчання та відновлення льотного вишколу для випускників Харківського національного університету Повітряних сил.

Сержант Горжевський, який опублікував звернення, служить у 114 бригаді ПС.

LIGA.net звернулася з запитом про коментар до начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната й опублікує його відповідь, як тільки отримає.

ОНОВЛЕНО. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не планувалося і не планується переводити гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи.

Водночас ГШ підтвердив, що окремі категорії військових Повітряних сил (як і з інших видів і родів ЗСУ), після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – зазначають у повідомленні.