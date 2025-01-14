Генштаб ЗСУ заперечив переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил

Водночас підтвердив, що окремі категорії військових ПС, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо

Винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не планувалося і не планується переводити гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи. Напередодні військові заявили про масові переведення спеціалістів до піхоти.

У Генштабі стверджують, що Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Водночас окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і з інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо, пояснюють у повідомленні.

"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – зазначають у Генштабі.

Там додали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Напередодні сержант Віталій (Барт) Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил, у якому повідомлялося про масові випадки переведення фахівців до піхоти. За даними військових, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.

У дописі повідомляють про телеграму стосовно переведення майже всіх техніків у піхоту – це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, котрий обслуговує літаки. Від кого з керівництва надійшла ця телеграма – не уточнюється.