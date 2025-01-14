Генштаб ЗСУ заперечив переведення у піхоту гостродефіцитних фахівців Повітряних сил
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що не планувалося і не планується переводити гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи. Напередодні військові заявили про масові переведення спеціалістів до піхоти.
У Генштабі стверджують, що Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.
Водночас окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і з інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо, пояснюють у повідомленні.
"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – зазначають у Генштабі.
Там додали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.
Напередодні сержант Віталій (Барт) Горжевський опублікував звернення від імені авіатехніків та обслуговуючого персоналу Повітряних сил, у якому повідомлялося про масові випадки переведення фахівців до піхоти. За даними військових, раніше у піхоту вже перевели 250 фахівців, а зараз планують перевести ще 218.
У дописі повідомляють про телеграму стосовно переведення майже всіх техніків у піхоту – це означає, що військова частина залишиться без технічного персоналу, котрий обслуговує літаки. Від кого з керівництва надійшла ця телеграма – не уточнюється.
- У грудні 2024 року у британській газеті The Guardian вийшов матеріал із твердженням, нібито Генеральний штаб ЗСУ наказав командуванню Повітряних сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. У Генштабі назвали такі заяви "некоректними".
- Глава комунікацій ПС Ігнат тоді заявляв, що всі види та роди ЗСУ спрямовують людей до підрозділів та частин Сухопутних військ, зокрема й ПС – другий за чисельністю вид ЗСУ. Це загальновідомий факт, додав він.
- Також Ігнат стверджував, що ефективність роботи ППО не знизилася, а жодного з військових, які проходили підготовку за кордоном на системах Patriot, NASAMS чи IRIS-T, не спрямовували до піхоти, крім одного випадку "за певних обставин".