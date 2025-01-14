Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил

Однако подтвердил, что отдельные категории военных Воздушных сил, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают сухопутные, ДШВ и т.д.

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ (Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского)

Генеральный штаб ВСУ заявил, что не планировалось и не планируется переводить остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения. Накануне военные заявили о массовых переводах специалистов в пехоту.

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В Генштабе утверждают, что Воздушные силы наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Однако отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д., поясняют в сообщении.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны", – отмечают в Генштабе.

Там добавили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Накануне сержант Виталий (Барт) Горжевский опубликовал обращение от имени авиатехников и обслуживающего персонала Воздушных сил, в котором сообщалось о массовых случаях перевода специалистов в пехоту. По данным военных, ранее в пехоту уже перевели 250 специалистов, а сейчас планируется перевести еще 218.

В публикации сообщают о телеграмме относительно перевода почти всех техников в пехоту – это означает, что воинская часть останется без технического персонала, обслуживающего самолеты. От кого из руководства поступила эта телеграмма – не уточняется.

В декабре 2024 года в британской газете The Guardian вышел материал с утверждением, что Генеральный штаб ВСУ приказал командованию Воздушных сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. В Генштабе назвали такие заявления "некорректными".

Начальник коммуникаций ВС Игнат тогда заявлял, что все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, в том числе ВС – второй по численности вид ВСУ. Это общеизвестный факт, добавил он.

Также Игнат утверждал, что эффективность работы ПВО не снизилась, а ни одного из военных, проходивших подготовку за границей на системах Patriot, NASAMS или IRIS-T, не направляли в пехоту, кроме одного случая "при определенных обстоятельствах".