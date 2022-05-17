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Перехват СБУ: оккупанты хвалятся пытками пленных и обстрелами мирных поселков видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 18:30
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СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области: они хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.   

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и друшлячок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает своему отцу оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться в Харьковской области.  

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Он восторженно рассказывает, что оккупанты "артой накрыли" мирный поселок в области и занялись там мародерством: "Пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом, и живи как хочешь".  

Такие бесчеловечные поступки не возмущают отца – он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с грузом-200. 

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Роман Брыль
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