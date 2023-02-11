В битве за Бахмут пограничники сбили еще один вражеский самолет, предположительно штурмовик Су-25. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели", – говорится в сообщении.

В течение недели это уже второй подтвержденный самолет, уничтоженный пограничниками.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что Вооруженные Силы Украины удерживают Бахмут и отбивают атаки противника по другим направлениям.

Читайте также: Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники за раз, проклинают своих командиров – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.